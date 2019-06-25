新網媒披露人事改組訊息　府稱網路內容農場 

府方否認“內閣”改組傳聞。（中評社 資料照） 中評社台北6月25日電（記者 黃筱筠）有媒體報道，“內閣”即將進行改組。“總統府”發言人張惇涵下午表示，針對稍早某網路內容農場一篇題為《獨家 “內閣”本週改組 傳黃介正將出任軍政副部長》貼文，稱近期將有“國防部”軍政副部長、“外交部長”、“國安會秘書長”等“國安”團隊人事異動，並稱相關變動有所謂派系考量等等，相關內容純係捏造不實，為免錯假訊息淆誤輿論，特此說明。



至於近期內是否有會“內閣”改組，張惇涵也說，沒聽說。



由台灣資深媒體人周天瑞領軍新創的優傳媒今天發布獨家報道，指“國防部”參謀總長李喜明7月1日屆齡退役，現任“國防部”軍政副部長沈一鳴將接任，副部長遺缺由前陸委會副主委、淡大戰略所副教授黃介正出任。新人事案預定本週五發布。



報道還提到，現任“國安會秘書長”李大維離職，遺缺由“外交部長”吳釗燮回任。“外交部長”的空缺可望由現在的駐美代表高碩泰接任。



報道還提到，黃介正雖然非民進黨籍，但其在兩岸、“國防”、“外交”，尤其對美關係上一向擅長，加上他曾經是陳水扁時代、蔡英文當陸委會主委時的副手，蔡黃兩人過去已有合作共事的默契，深受器重。黃介正留美的經驗，曾在華府重要智庫布魯斯金研究院和戰略與國際研究中心（CSIC）任職，與美國政界和軍方維持良好的互動關係，相較於陳文政留英，認為黃介正更符合現階段的需求。