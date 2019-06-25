同意權審查　藍批蔡宗珍反服貿雙面人

大法官被提名人蔡宗珍在“立院”答覆藍委的提問。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月25日電（記者 洪德諭）“立法院”25日針對大法官被提名人蔡宗珍行使人事同意權審查。中國國民黨籍“立委”聚焦於蔡宗珍曾在服貿協議時批評協議未經實質審查屬於“違憲”，質疑其有顏色正確問題。蔡宗珍表達不認同，強調她的“憲法”沒有顏色，不過藍委質疑“中選會主委”李進勇人事案也未實質審查，批評為什麼有兩套標準？難道是雙面人嗎？



蔡宗珍為德國慕尼黑大學法學博士，具有律師資格，自1996年起任教於台灣大學法律學院，現任“考選部長”。



藍委林奕華表示，蔡宗珍過去針對服貿協議提到，這將讓台灣人失去選擇，也有賣台的隱憂，這是非常有政治色彩的發言，不是法學專業意見。蔡宗珍回應，那次訪問，她的重點不是服貿內容，而是程序正義。



林奕華說，大法官立場應超然、公正客觀，但蔡被貼為反服貿大將，讓人質疑被提名人有顏色正確的問題，是因為顏色正確才站在這裡。蔡宗珍強勢回應，她不同意這樣的說法，強調她的“憲法”沒有顏色，她認同“憲法”的價值與自由民主憲政秩序，也沒有藍色、綠色之分。



費鴻泰也接續此議題詢問，在2014年太陽花學運，蔡宗珍曾指責服貿未經實質審查，行政部門強行實施屬於“違憲”，近期“中選會主委”李進勇的人事案，半秒鐘就送出委員會，這是否有“違憲”？蔡宗珍回答，“民主國家”有非常重要可貴的價值，叫做“國會”自律，這屬於“國會”自律事項。



費鴻泰痛批，為什麼服貿的時候就不尊重“國會”？為什麼有兩套標準？妳是雙面人嗎？態度變了就是因為當官，“士大夫無恥謂之國恥”，不知恥辱還在強辯，也許能通過投票，但會被瞧得起嗎？