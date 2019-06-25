國民黨初選首場政見會　粉絲也大拼場

高雄市長韓國瑜抵達政見會發表現場。（中評社 高易伸攝） 中評社台北6月25日電（記者 高易伸）中國國民黨2020初選首場政見會今晚8時在高雄國際會議中心舉行，由電視台轉播。主辦單位規劃參選人的到場時間是下午6點開始，第一位抵達的是前台北縣長周錫瑋，接著到場的是高雄市長韓國瑜，場外也聚集了各候選人的粉絲高舉著標語為他們加油。



國民黨2020擬參選人高雄市長韓國瑜、鴻海集團前董事長郭台銘、前黨主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等5人將陸續抵達彩排。



今晚的政見會8點至10點在高雄國際會議中心6樓國際會議廳舉行，由TVBS現場實況轉播，並於國民黨官方Facebook同步直播。接下來第二場及第三場分別於6月29日在台中、7月3日在台北。



電視政見會分為二個階段，第一階段的發言順序為：周錫瑋、韓國瑜、張亞中、郭台銘、朱立倫，每位參選人發言12分鐘，共計60分鐘；第二階段由主持人進行2個提問，主持人分次於現場抽題及說明，每次時間2分鐘，每位參選人回答3分鐘，共計34分鐘，回答順序：第一題為朱立倫、郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋，第二題為郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋、朱立倫。