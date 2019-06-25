藍軍五虎將登場　磨拳擦掌等過招

郭台銘。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月25日電（記者 高易伸、蔣繼平）中國國民黨2020初選政見會今晚8時在高雄國際會議中心舉行，5位擬參選人前台北縣長周錫瑋、高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中、鴻海集團前總裁郭台銘及前黨主席朱立倫依序抵達，並分別針對今晚的說明會進行簡短報告。



周錫瑋表示，他要向蔡英文提出最中懇的建議、最嚴厲的批判。前美國總統奧巴馬罵現任總統特朗普說“shame of the liar”我今天要向國人說明蔡英文很像是奧巴馬形容的特朗普。希望這場發表會贏得人民信任，讓“中華民國國民”醒過來，不要再讓蔡騙下去了，開啟國民黨贏得2020大選及“立委”的開始。



第二個抵達的韓國瑜表示，抱著平常心，把心中的理念論述出去，如此而已。大家時常揶揄我是“土包子”，但土包子後面還有“肉包子”。大概有30位教授專家、退休官員、正副部長等，大家集思廣益來幫助我。思想更豐富、論述更清晰，有一定的幕僚群在幫忙。



韓國瑜說，這是黨內初選競爭，不管如何兄弟爬山各自努力，最重要把自己理念講清楚。模特兒上伸展台，誰的身材好，觀眾會評分，5個候選人站上去，人民會做判斷。



媒體詢問韓國瑜的特質跟其他人有何差別？



韓打趣說，你是問我外表還是內在？我認為每一個人都非常優秀，透過說明會講出去讓人民判斷，剩下4位競爭對手有一個共同發表機會，真的非常難得寶貴。



孫文學校總校長張亞中在會前認為，好的論述是決定政黨能不能延續下去的關鍵，中國國民黨人才濟濟，但這幾十年來，在理念、在論述、在政策上並未得到台灣百姓的支持。期待透過這場說明會，讓每個人之間提出國家憲政與兩岸外交“國安”的看法。一定可以任國民黨找回理念靈魂、建立論述。



張亞中說，短短12分鐘要闡述憲政、國防、兩岸、外交是不夠的，但我會嘗試把四個東西貫穿再一起。“中華民國”需要一個大的論述與方向。我會清楚跟大家報告。謝謝大家。



至於郭台銘抵達現場後受到不少郭粉鼓勵，郭分享自己花了兩、三天準備說明會，每天都到一兩點，提早到也是先熟悉現場，感覺籌備的不錯。



郭說，憲政外交國防兩岸等問題，對我來講，我都會以“經濟”的出發點考慮，就像我的競選的中心思想“和平安定經濟未來”，唯有和平安定才能有好的環境拼經濟、拚未來。



媒體追問等等見到韓國瑜會不會尷尬？



郭說，韓國瑜很客氣，永遠叫我郭大哥，他是我的小學弟，大家都在公平公正的場面競爭，要展示我們的能力與拚經濟得實力，讓2300萬人抉擇。因此沒有這個問題。



對於今日穿著？郭台銘說，剛剛助理還拍照回去，我太太說這樣穿ok的！也引發現場一陣笑聲。



最後一位抵達的朱立倫說，自己以平常心參與今天這場說明會，因為過去就開了27場直播說明政見，今天只是透過這個方式，把平常講的政見跟大家報告。唯一惋惜的是今天不是辯論會，而是朗誦或演講比賽，把自己真實的想法，而不是顧問團或寫手的想法講出來。



對於兒子陪著朱立倫出席，朱表示，今天兒子來很開心，雖然在暑假，但也是長大的，陪著爸爸來很溫馨的感覺。我希望用自然方式跟大家說明未來兩岸、外交、國防與憲政秩序，過去直播都報告過了，今天再向大家說明。



對於民調，朱覺得很難過，因為國民黨整體支持度在下滑，相對黨內其他同志互比我有增加，但整體相對蔡英文是在降低的，這是我擔憂的。



朱說，自己是說最多政見的人，也是最努力、最認真的候選人，希望今天講政見時可以受到大家肯定及關注。