聯邦快遞就出口管制規定起訴美國商務部

中評社北京6月25日電／美國聯邦快遞公司24日就出口管制規定對美國商務部提起訴訟，認為美國政府不應指望該公司實施出口管制規定，要求該公司為承運的貨物承擔責任不合理。



新華社報道，聯邦快遞當天發表聲明說，已在美國哥倫比亞特區聯邦地區法院提起訴訟，尋求阻止美國商務部要求該公司實施出口管制規定。聲明說，出口管制規定違背了公共承運人在美國憲法第五修正案下所享有的“正當程序”權利。



聲明說，美國政府要求聯邦快遞檢查其每天承運的數以百萬計包裹中的物品是否符合出口管制規定既不現實也不合理，給公司造成很大負擔，“聯邦快遞是一家運輸公司，而不是執法機構”。



聯邦快遞在起訴書中強調，為遵守出口管制規定，該公司會對發貨人和收件人的姓名和地址進行篩選，以確定它們是否在限制交易的“實體名單”上，但很難保證承運的物品是否符合出口管制規定。



聯邦快遞在當天的聲明和起訴書中並未提到中國華為公司。但美國媒體認為，聯邦快遞的上述起訴與此前美國商務部將華為列入限制交易的“實體名單”和聯邦快遞未按名址投遞華為相關快件存在關聯。



針對聯邦快遞在未經用戶同意、也沒有告知用戶的情況下，擅自將快件轉寄他地，未按名址投遞相關快件，中國有關部門已依法啟動調查程序。中國外交部發言人耿爽24日在例行記者會上表示，聯邦快遞作為一家大型跨國企業，理應對外作出合理解釋，理應為自身行為負責。同時，“我們敦促美方立即停止並糾正錯誤做法，為各國企業的運作和正常合作創造條件”。