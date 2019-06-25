中共中央政治局舉行第十五次集體學習

中評社北京6月25日電／中共中央政治局6月24日下午就“牢記初心使命，推進自我革命”舉行第十五次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，我們黨作為百年大黨，如何永葆先進性和純潔性、永葆青春活力，如何永遠得到人民擁護和支持，如何實現長期執政，是我們必須回答好、解決好的一個根本性問題。我們黨要求全黨同志不忘初心、牢記使命，就是要提醒全黨同志，黨的初心和使命是黨的性質宗旨、理想信念、奮鬥目標的集中體現，越是長期執政，越不能忘記黨的初心使命，越不能喪失自我革命精神，在新時代把黨的自我革命推向深入，把黨建設成為始終走在時代前列、人民衷心擁護、勇於自我革命、經得起各種風浪考驗、朝氣蓬勃的馬克思主義執政黨。



新華社報道，中央黨史和文獻研究院研究員孫業禮同志就這個問題作了講解，並談了意見和建議。



習近平在主持學習時發表了講話。他首先表示，再過幾天，就是我們黨成立98週年了，我代表黨中央，向全國廣大黨員致以節日的祝賀！



習近平指出，安排這次中央政治局集體學習，目的是總結黨的歷史經驗，結合新時代新要求，推動全黨圍繞守初心、擔使命，找差距、抓落實切實搞好主題教育。這也是中央政治局帶頭開展主題教育的一項重要安排。中央政治局的同志要作好示範，在不忘初心、牢記使命上為全黨作表率。



習近平強調，我們黨是用馬克思主義武裝起來的政黨，始終把為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興作為自己的初心和使命，並一以貫之體現到黨的全部奮鬥之中。回顧黨的歷史，為什麼我們黨在那麼弱小的情況下能夠逐步發展壯大起來，在腥風血雨中能夠一次次絕境重生，在攻堅克難中能夠不斷從勝利走向勝利，根本原因就在於不管是處於順境還是逆境，我們黨始終堅守為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興這個初心和使命，義無反顧向著這個目標前進，從而贏得了人民衷心擁護和堅定支持。中國特色社會主義進入新時代，我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興。我們千萬不能在一片喝彩聲、讚揚聲中喪失革命精神和鬥志，逐漸陷入安於現狀、不思進取、貪圖享樂的狀態，而是要牢記船到中流浪更急、人到半山路更陡，把不忘初心、牢記使命作為加強黨的建設的永恆課題，作為全體黨員、幹部的終身課題。

