“好奇”號火星車測得任務期內最高甲烷濃度

中評社北京6月25日電／美國航天局“好奇”號火星車近日在火星上探測到的甲烷濃度達到任務期內截至目前測得的最大值，但所測濃度隨後又急劇下降。“好奇”號團隊24日表示，正進行相關測量和分析，以揭開火星甲烷之謎。



新華社報道，上周，“好奇”號搭載的火星樣本分析儀測到了其登陸火星7年來的最高甲烷濃度——按體積計算約21ppb（1ppb為十億分之一）。幾天后，“好奇”號進行了後續觀測。24日公佈的最新結果顯示，後續測得的甲烷濃度驟降至不到1ppb，這個數據與“好奇”號長期觀測到的甲烷濃度水平相近。



美國航天局表示，這一發現令人興奮，因為微生物是地球上甲烷的重要來源。不過，甲烷也可以通過岩石和水的相互作用而產生。火星樣本分析首席科學家保羅·馬哈菲說，根據目前的測量情況，還無法判斷甲烷的來源究竟是生物還是地質活動，甚至無法判斷這些甲烷來自遠古還是現代。



對於甲烷濃度的波動，任務團隊認為，上周測到的超高濃度甲烷可能來自火星表面噴射出的羽流。此前也曾發現過類似羽流，但科學家目前還沒有探明這些短暫羽流的產生模式。



“好奇”號自2012年8月登陸火星以來，曾多次探測到大氣中的甲烷。此前有研究論文記錄了甲烷濃度存在季節性波動的情況，也注意過甲烷濃度的突然飆升，但科研人員對這些變化的原因還知之甚少。



“好奇”號項目科學家阿什溫·瓦薩瓦達表示，團隊將繼續測量和分析火星大氣中的甲烷變化。



甲烷和其他一些有機分子被認為與原始生命有關。自從科研人員發現火星大氣中存在甲烷以來，關於其來源等問題一直沒有定論。