蔡志陽：同等待遇給台胞帶來實實在在的成果

漳浦台豐山生態有限公司創辦人蔡志陽（中評社 海涵攝） 中評社北京6月27日電（記者 海涵）由中共福建省委黨校福建行政學院、福建省閩台交流協會、中評智庫基金會聯合主辦的“探索海峽兩岸融合發展新路”研討會日前在福州召開。漳浦台豐山生態有限公司創辦人蔡志陽表示，從習近平主席在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要講話，到在福建代表團參加審議時提出的新要求，一以貫之的是總書記對台灣同胞利益福祉的濃濃關心和親切關懷。在探索兩岸融合發展的新征途上，福建通過創新實踐推進台胞在閩的共同經濟生活和文化交融，將有效拉近閩台和兩岸同胞的心理距離，推進閩台全面融合發展。“建設台胞台企登陸的第一家園”，將使台灣同胞的發展天地更廣闊、內生動力更充沛！



蔡志陽表示，今年3月10日，習近平主席在參加十三屆全國人大二次會議福建代表團審議時提出，“要積極探索海峽兩岸融合發展新路” “努力建成台胞台企登陸的第一家園”。這是在深刻把握兩岸關係發展大局、深入了解台灣島內社情民意基礎上提出的最新要求，令我們倍感振奮。習近平主席還說，“要在對台工作中貫徹好以人民為中心的發展思想，對台灣同胞一視同仁，像為大陸百姓服務那樣造福台灣同胞”。這是對台灣同胞說的知心話、暖心話，讓我們倍感溫暖。對於我來說，我登陸的第一家園就是福建漳州。



他回憶說，2011年，他帶著家裡祖傳的果苗，到達福建省漳浦縣海峽花卉集散中心，發現這裡的氣候、土壤，包括飲食鄉土人情都特別像嘉義，所以沒感覺是新家園，更像是一種從故里到故里的感覺。“我來福建漳州已經8年了，可是我總感覺自己是初來乍到。之所以用初來乍到形容，是因為我看到祖國大陸日新月異的發展，感覺每天都不重樣，每天都有新的發展驚喜，讓我感覺每一次都是新的相遇。8年來，我不斷培育新品種為這裡的果農服務。在接觸中，他們的仁愛、善良、拼搏的精神給我留下深刻印象，大陸廣闊的空間讓我更有責任和義務把更好的苗培育、改良得更好，讓更多好的水果能夠在這片插了扁擔就可以發芽的漳州大地開花結果。”



蔡志陽表示，去年大陸推出惠及台灣同胞的31條措施，福建省在此基礎上出台了“66條實施意見”、漳州市也推出“58條實施意見”，這些措施讓廣大台灣同胞實實在在地感受到了祖國大陸的善意，越來越多的台灣青年了解到大陸日新月異的發展變化，紛紛來大陸尋求發展機會。

