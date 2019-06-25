俄：被伊朗擊落的美國無人機位於伊朗空域

中評社香港6月25日電／俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯捨夫向記者表示，根據俄國防部的消息，此前被伊朗擊落的美國無人機位於伊朗空域。



衛星新聞消息，帕特魯捨夫與以色列國家安全委員會主席沙巴特和美國總統國家安全事務助理博爾頓會晤後稱：“我掌握俄國防部的消息，這架無人機位於伊朗空域。”



他補充說：“我們未收到任何其他證據。”



帕特魯捨夫指出，將德黑蘭作為中東主要安全威脅的企圖是不可接受的。他還呼籲美國和以色列採取克制和相向而行的步驟來改善與德黑蘭的關係。



美國特朗普政府6月24日宣佈對伊朗最高領導人實施制裁。美國總統稱，制裁是華盛頓對德黑蘭行為的“對等回應”，包括對美國所指控的伊朗擊落美國無人機和對油輪的攻擊。特朗普表示，美國不允許伊朗擁有核武器，以及伊朗繼續支持恐怖主義。



伊朗伊斯蘭革命衛隊20日發表的聲明稱，在霍爾木茲海峽附近擊落一架進入伊朗領空的美制RQ-4“全球鷹”無人機。美國官方隨後證實，無人機被擊落，但稱這架無人機當時位於國際空域。美國總統特朗普也對此表態稱，“伊朗犯下重大錯誤。”他說，無人機位於國際領空，並有證據可以證明這點。



伊朗以及阿拉伯媒體6月13日報道，兩艘油輪Front Altair號和Kokuka Courageous號在阿曼灣遇襲，中東局勢隨即惡化。美國指責伊朗參與襲擊，伊朗外交部稱這一指責毫無根據。