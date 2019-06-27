陳昭志：以主體身份認同探索融合發展新路

福建師範大學教授陳昭志（中評社 海涵攝） 中評社北京6月27日電（記者 海涵）福建師範大學教授陳昭志日前參加由中共福建省委黨校福建行政學院、福建省閩台交流協會、中評智庫基金會聯合主辦的“探索海峽兩岸融合發展新路”研討會時指出，要以“主體身份認同”探索海峽兩岸融合發展新路。台灣問題是中國內戰遺留並延續下來的政治對立，這沒有改變大陸和台灣同屬一個中國的事實。在一個中國的原則下，要重構台灣同胞的“主體身份認同”，強調以祖國大陸為主體的心理依附與文化歸屬，通過適度的紅色教育推進台灣同胞對大陸的四個認同（對國家的認同、對民族的認同、對文化的認同、對中國特色社會主義道路的認同）。在這四個認同中，對國家的認同是重中之重。



陳昭志表示，台灣自古以來是中國的領土，海峽兩岸是不可分割的命運共同體，台灣同胞一直是中華民族的重要組成。習近平總書記在2019年1月《告台灣同胞書》發表40周年紀念會的講話上強調︰“實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。……。要秉持同胞情、同理心，以正確的歷史觀、民族觀、國家觀化育後人，弘揚偉大民族精神。” 2019年3月全國兩會福建代表團審議上，習總書記更進一步對福建的對台工作發表重要指示︰“要探索海峽兩岸融合發展新路。對台工作既要著眼大局大勢，又要注重落實落細。兩岸要應通盡通，……，把工作做到廣大台灣同胞的心裡，增進台灣同胞對民族、對國家的認知和感情”。



他說，福建和台灣在地理位置上一衣帶水，以台灣海峽為界分屬海峽西岸和海峽東岸，兩岸關係發展進程中，福建省一直是全國各省市對台工作的第一梯隊，2019年5月中共福建省委十屆八次全會上，省委書記於偉國同志就再三強調，要在推動兩岸融合發展上作為全國示範標杆。隨後出台的《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》（以下簡稱“實施意見”）更展示了福建省在促進兩岸和平統一的積極作為，通過對台工作各種先行先試的創新舉措，既“著眼大局大勢”又“注重落實落細”，著力在海峽兩岸融合發展上以排頭兵身份和領頭羊角色勇闖新路。



陳昭志指出， “融合發展”的概念是在中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要（以下簡稱“十三五”規劃）中正式提出，代表大陸新時代對台政策的創新思維，有別於“十二五”規劃和更為早期的兩岸交流發展方向。“十二五”規劃期間（2011－2015年），大陸對台工作強調三個重點方向，一是建立健全兩岸經濟合作機制，二是全面深化兩岸經濟合作，三是支持海峽西岸經濟區建設。前兩項著力探索以兩岸經濟合作框架協議推進兩岸交往的機制化，構建兩岸關係和平發展的穩定基礎，但最終由於台灣島內2014年“太陽花學運”的爆發導致工作成效未如預期。

