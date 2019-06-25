“獵鷹重型”火箭將多顆衛星送入不同軌道

中評社北京6月25日電／美國太空探索技術公司的“獵鷹重型”火箭25日完成一次具有挑戰性的發射，將24顆衛星送入3個不同軌道。



新華社報道，當地時間25日2時30分（北京時間25日14時30分），“獵鷹重型”火箭在夜幕下從美國佛羅里達州肯尼迪航天中心騰空而起。“獵鷹重型”火箭去年2月首次發射，今年4月首次商業發射，本次是“獵鷹重型”第三次發射，也是首次在夜間發射。



太空探索技術公司創始人埃隆·馬斯克將這次任務稱作公司史上“最難的發射”，原因是火箭上面級發動機會先後4次點火，將24顆衛星送入3個不同軌道。



發射大約24分鐘後，太空探索技術公司官方推特賬號開始陸續確認這些衛星成功入軌，這一過程持續了3個多小時。



太空探索技術公司在這次發射中仍然嘗試了回收火箭的一些部分。直播畫面顯示，今年4月使用過一次的火箭助推器在發射大約9分鐘後成功回收，但火箭中間級隨後回收失敗。



這次發射的“獵鷹重型”火箭有多重任務。除了執行美國空軍的“太空測試項目2”任務，還要將美國航天局的“深空原子鐘”等設備送入太空。這種烤麵包機大小的原子鐘未來有望安裝在宇宙飛船或衛星上，可為深空旅行時的導航提供幫助。



另一項任務計劃測試美國空軍研究實驗所開發的一種高性能綠色推進劑，旨在替代高毒性的肼推進劑。這種新型推進劑比肼密度大，燃燒性能高近50%，使用新推進劑有助於增強發射能力、簡化發射前加注推進劑等流程。



本次任務載荷還包括首個在地球軌道上受控運行的“太陽帆”飛行器。“太陽帆”飛行器由於不需要燃料，被認為是未來太空探索的一種重要工具。



美國一家公司還利用此次發射機會，將152名死者的骨灰送入太空，舉行“太空葬禮”，每克骨灰收費4995美元起。