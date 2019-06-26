桃竹苗四縣市不分藍綠　搶穆斯林旅遊商機

左至右：桃園鄭文燦、苗栗徐耀昌、新竹市林智堅、新竹縣楊文科，四位縣市長不分藍綠，合力爭取穆斯林來觀光。（照片：苗栗縣政府提供） 中評社苗栗6月26日電（記者 黃文杰）桃竹竹苗區域治理平台第4次首長會議25日下午在苗栗縣西湖大飯店舉行，4縣市首長共同宣示合作9大議題，最受矚目莫過於簽署成立“穆斯林友善旅遊環境聯盟”，搶攻全球穆斯林17億人口龐大旅遊商機，讓穆斯林旅客來台，看見並發現四縣市之美。



包括民進黨桃園市長鄭文燦、民進黨新竹市長林智堅、國民黨新竹縣長楊文科、國民黨苗栗縣長徐耀昌四縣市都出席桃竹苗區域治理平台，不分藍綠，相互合作。



區域治理平台自2016年成立以來，獲得豐碩成果，尤其2017年與2018年健保給付總額分配，4縣市共增加約44億元(新台幣)，有助於落實醫療平權的理念，未來希望攜手提升桃竹苗地區觀光發展，包括籌組穆斯林友善旅遊環境聯盟，在競爭旅客的同時，也發揮區域觀光加值效果，打造具魅力的區域旅遊環境。



目前桃竹竹苗共有23家獲得清真認證的觀光業者，四縣市長期盼透過策略聯盟，邀更多業者加入，提供專屬於穆斯林旅遊行程，吸引更多穆斯林遊客到桃竹竹苗縣市觀光。



去年通過回教協會穆斯林友善餐廳認證的璞鈺擂茶也到場設攤，老闆娘馬玉英表示，為了通過認證，店內的廚房設備、餐具都有清真專用，廁所也特別裝設了如廁後清潔用的水龍頭，另外還規劃出禱告牆。她說，對於小型店家申請穆斯林友善餐廳很大的門檻，就是所有食材都需通符合規定，所幸回教協會介紹Hala認證的廠家才解決這個麻煩的課題。