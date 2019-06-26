中評關注：民進黨評估韓國瑜較好打　真的？

民進黨初選結束，黨與蔡英文已經開始展開選舉戰略。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）民進黨初選落幕，正式提名蔡英文參選2020。雖然獨派對於蔡仍有爭議，但民進黨在選戰策略上已逐漸成形，目前以觀察國民黨初選為主，民進黨內多數人意見認為，國民黨籍高雄市長韓國瑜若在國民黨初選出線，對民進黨來說是比較好打的對手，目前黨內希望韓成為國民黨參選人。



蔡英文核心幕僚林錫耀日前對民進黨“立委”提及，目前先暫時不要攻擊無黨籍台北市長柯文哲，黨內綠委證實林錫耀在餐敘上確實如此提及。觀察最近民進黨的動作，確實對柯手下留情不少，連柯文哲要到上海參加雙城論壇，都沒有強力攻擊，除了說尊重外，也說這是市政交流。



民進黨對柯文哲態度放軟，首先是，柯至今還沒宣布要參選2020，民進黨當然還是希望把握住機會能勸退柯。至於要不要“蔡柯配”，那就之後再說。蔡至今沒有選定副手，一方面在等國民黨初選結果出來，看是誰出線，再思考適合的副手人選，而另一方面，也給柯虛位以待的感覺。

民進黨人士也分析，國民黨初選若是韓國瑜出線，以韓目前人氣慢慢下滑的跡象來看，他們認為蔡對上韓，比對上鴻海董事長郭台銘好打，民進黨內部分意見希望韓出線，甚至有高雄民進黨“立委”說現在要力拱韓出線。



民進黨初選已經結束，雖然初選競爭者、前“行政院長”賴清德並未出面力挺蔡英文，甚至黨內力挺賴的多人退黨，但蔡英文扔按照自己的腳步開始2020選戰。25日還出席黨內青年入陣研習營活動，累積網站帶動風向的能量，抓住青年軍已先從網路下手。接著等國民黨初選結束，民進黨一定會展開更激烈的選戰攻勢。



