張亞中：兩岸簽和平協定不再敵對（全文）

張亞中發言。(中評社 高易伸攝) 中評社台北6月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選政見會25日晚上8時在高雄國際會議中心舉行，5位擬參選人過招。台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長張亞中主張，以兩岸目前的法理現狀為基礎，結束敵對狀態，簽署和平協定。兩岸不再敵對，也不是外國般的“外人”關係，也不是上下般的“父子關係”，而是整個中國這個大家庭內平等的“兄弟”關係，兩岸是共同體。



張亞中第一階段發言全文：



各位參選人、現場與電視機及網路上的朋友，大家好。



我想先從藍軍選民普遍存在的亡國焦慮感談起。



有些國家治理的不好，了不起就是換個政黨執政，例如美國及歐洲等民主國家；有的國家治理的不好，會造成社會混亂，例如最近的委內瑞拉。這兩種治理不好的國家都只會讓人民受苦，但不會亡國。但還有一些特殊的國家，像南越，即使有美國支持，像東德，即使有蘇聯撐腰，如果做的不好，還是會亡國的。而我們就是屬於這一類“國家”。



每一個“國家”在思考自己“國家安全”時，必然要考慮到他自己的地理位置，這是個戰略問題。因為台灣與大陸太近了，坦率來說，“台獨”要成功，其實只有一個方法，就是找一個起風的夜晚，要全台灣2300萬的人在海邊集合，每個人發一隻槳，然後一起用力划，只要能夠把台灣這個島划到夏威夷旁邊，“台獨”就一定可以成功。如果做不到這點，“台獨”就等於戰爭。此外，如果我們的經濟發展、治理能力輸給大陸，最終也有可能像東德一樣，接受“被統一”的命運。



我知道各位參選人都主張“九二共識、一中各表”。但是我想告訴各位，“九二共識”只是1992年為了兩岸事務性協商而達成的相互理解，不是用來處理政治性難題的。我當然不接受“一中”就是中華人民共和國，但是如果認為“一中”就是“中華民國”，也是一種自己講了爽，但是國際社會並不接受的說法而已。“各表”是無法解決兩岸政治難題的，更不可能以“各表”簽署和平協定。各位及本黨的兩岸政策，只能維持兩岸目前相互敵對的現狀，頂多只是靠著對岸的善意來維持交流，但卻是沒有辦法創造兩岸和平。



我對本黨的兩岸政策是不同意的，我已經提醒本黨二十多年了。民進黨以“鬥”來面對中國大陸，但本黨也只是“拖”而已。如果民進黨像一隻鬥雞，本黨就像是那隻在溫水中的青蛙，自以為是，自得其樂，不知大限將至。面對兩岸，本黨不敢勇於面對現實、解決難題，只是想“拖”，用“維持現狀”來騙老百姓。民進黨也用拖，來借殻上市，淘空“中華民國”。



我要問，我們可以拖多久！拖十年？二十年？拖到不能再拖時，是否也只能被迫接受北京的“一國兩制”。我必須嚴厲的指責民進黨及本黨，“鬥”與“拖”，都會讓我們“亡國”的。



有的人說，台灣要安全。這句話只對了一半。各位朋友，安全不等於和平，如果只是用“安全”去思考“國家”戰略，那就完全錯了。當我們只思考“安全”時，我們想的一定是我們的武力是否夠用？如果不夠，那麼就要向美國買武器，或者靠美國出兵保護。各位朋友，請認真想三個簡單的問題：你願意你的家人上戰場嗎？多少武器才夠用？美國可靠嗎？歷史告訴我們，美國打代理人戰爭，出賣朋友的事跡斑斑可考，“國防靠美國”的思想是不對的。今天台灣做為美國的棋子，最終可能成為美國的棄子。再說，如果有一天，兩岸真的不幸發生戰爭，不管美國是否出兵協助，台灣已成戰場，請問，這是我們要的嗎？這樣對得起下一代嗎？



做為“總統”，不能只想“維護安全”，要重要的是要積極的“創造和平”，只有“和平”才能有“安全”。我當選“總統”，目標是把台灣打造為“國際和平區”。在兩岸方面，創造和平不是口頭說說而已，而是需要方法。



我的方法是：以兩岸目前的法理現狀為基礎，結束敵對狀態，簽署和平協定。兩岸的法理現狀是甚麼？就是“中國”是兩岸共有的，“中國”這塊土地上現在有“兩個憲政政府”，兩岸政府的“憲法”都主張不分裂“整個中國”的主權，兩岸各自在其現有領域享有“完整的憲政治權”。兩岸未來就應以“分治不分裂”這個法理現狀為基礎，簽署和平協定，讓兩岸未來不是“鬥”、不是“拖”，而是以平等的“和合”的路徑互動發展。



為此我已寫了幾十本書，包括我手上這本50萬字的《論統合》，我相信我能夠實現這個方案。和平協定簽署後，兩岸不再敵對，也不是外國般的“外人”關係，也不是上下般的“父子關係”，而是整個中國這個大家庭內平等的“兄弟”關係，兩岸是共同體。



我主張的和平協定的內容一定也包括：兩岸承諾從此不再使用武力威脅對方，兩岸共同協商在國際政府間組織的共同參與。



我在此也承諾，如果我當選“總統”，我會組最優劣的團隊，在2022年前完成和平協定的簽署，經過“立法院”通過後，交2022年的選舉進行公民複決。兩岸要戰要和，完全尊重台灣人民的集體意願。



在這裡，我也要提醒北京政府，“一國兩制”是統一後的政治安排，現在兩岸還沒有統一，兩岸應“活在當下”，與其強推“一國兩制”，不如多思考統一前，兩岸應有甚麼樣的政治安排，讓兩岸可以和平相處。兩岸未來的統一，絕對不是誰吃掉誰，而是共同平等透過“和合”締造出來的，這才是和平統一的真諦。



在憲政上，我們目前的制度是有權無責的“超級“總統制”。台灣人喜歡“吃到飽”，連政治也是如此，只要贏一票，就是“贏者通吃”，可以讓權力吃到飽。



各位朋友，大家應該已經體會到了，“贏者通吃”、“有權無責”的“總統制”的確不適合台灣。政治學的教科書告訴我們，“內閣制”絕對比“總統制”更好。我如果當選“總統”，會立刻進行“內閣制”的“修憲”，在未“修憲”前，我還是會主動自我約束權力，實踐“內閣制”的精神，在“立法院”的同意下才任命“行政院長”。



另外，為了讓“立法院”更有效的運作，我主張增加目前“立法委員”的名額到200席，這也是參考政治學者所主張，“國會議員”的總數以該“國”人口數的立方根為最適當。我們現在“立法委員”113席的數目是林義雄先生當時一個人說了算，沒有甚麼理論依據的。未來的200席中，不分區與區域“立委”各一百席，這樣可以兼顧“全國”事務與地方事務。



台灣是個多元的社會，所以我們要應尊重少數。2005年，本黨與民進黨為了大黨的權力與利益，聯手“修憲”。我當時組成聯盟參選任務型“國代”，企圖阻止，可惜席位不夠，沒有成功。但是今天這一刻，雖然我是中國國民黨黨員，我仍然堅持要尊重小黨。我主張在計算席位時，將學習德國，讓弱勢的小黨可以多獲得在“立法院”的席次。另外，為了給小黨機會，政黨得票超過3％即可進入“立法院”，超過1％可得到政黨補助款。



我向大家承諾，如果我當選“總統”，我會努力在2022年的地方選舉前完成“修憲”，地方選舉時同時進行“修憲”的公投。如果通過，2024年的大選就是“內閣制”的大選。



另外，我想藉今天這個機會，告訴大家，為何我們的“國家”名字叫做“中華民國”，而不是“中華共和國”。“國父”孫中山先生自己說，之所以稱“中華民國”，是為了凸顯直接民權的重要。直接民權就是“選舉、罷免、創制、複決”，後三項是人民直球對決代議士及政府的武器。



可悲的是，去年十項公投的結果，讓執政的民進黨怕了公投，因此，他們最近修改了公投法，把人民“創制、複決”這兩項直接民權重新關入鳥籠並加了鐵鏈。



我如果當選“總統”，會改回原有的公投法，也會儘快採行電子連署，讓民眾可以更方便進行公投連署。另外，我更要落實孫中山先生的直接民權理念，鼓勵各鄉、鎮及院轄市的區，就地方事務進行公投，讓我們“國家”是個真正的“中華‘民’國”。



如果成為“總統”，我會告誡所有的文武官員，拿“國家”俸祿就必須遵守“中華民國”的“憲法”。“憲法”反對分離主義，因此，一般百姓可以基於言論自由主張“台獨”，但是政府官員不可以，對這些“國家”不忠的官員，將給予最嚴厲處分。



我們一起讓“中華民國”能夠活下去，請與我一起重新啟動“中華民國”，謝謝！