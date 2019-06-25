攜帶和牛受精卵赴華案兩名帶出者被判刑

中評社香港6月25日電／關於日本和牛精液和受精卵被非法帶往中國一案，大阪地方法院25日對被控違反《家畜傳染病預防法》等罪名的負責運送的2名男子宣判。經營烤肉店的前田裕介（51歲）被判處有期徒刑2年，緩刑3年（檢方求刑2年零6個月）。無業人員小倉利紀（64歲）被判處有期徒刑1年零2個月，緩刑3年（檢方求刑1年零6個月）。



共同社消息，審判長松田道別在判決理由中指出，該行為存在把傳染病散播至出口對象國的危險性，“是使從日本出口的家畜在國際上失去信用的行為”。松田還表示，牛的受精卵等不可能通過正規手續出口，兩名被告之前就開始反復進行非法出口，“具有經常性，行為惡劣”。



松田在此基礎上指出，前田以30萬日元（約合人民幣1.9萬元）的報酬接受中國商人非法帶出的委託，勸誘小倉實際執行併發出指示，“起到主導作用”。松田稱小倉雖處於從屬地位，但在非法出口的執行中不可或缺，責任不容輕視。



判決書顯示，兩名被告在2018年6月29日在未接受家畜防疫官檢查並未向海關負責人申報的情況下，將總計365根裝有和牛受精卵和精液的吸管運到停泊在大阪市住之江區港口的開往中國上海的渡輪上，進行了非法出口。



被認為是流出源頭的德島縣吉野川市牧場經營者松平哲幸（70歲）亦以協助違反《家畜傳染病預防法》等罪名被起訴。