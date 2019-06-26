余元傑：王金平為何不參加初選仍繼續操兵？

嘉南藥理大學社工系教授余元傑。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南6月26日電（記者 趙家麟）中國國民黨2020初選首場政見會26日登場，嘉南藥理大學社工系教授余元傑25日接受中評社訪問表示，不參加黨內初選的前“立法院長”王金平是大陸軍主義，他持續在各地集結操兵、展現自己的實力，目的除了是他從政數十年來自我價值的實現外，也要讓任何一位有志於大位者，都不能忽視他的力量。



余元傑係台灣大學政治學系學士、東海大學公共行政研究所碩士、台灣師範大學三民主義研究所博士，學術專業在“憲政”與“國會”研究、兩岸關係、地方政治等。



國民黨2020初選政見會26日晚在高雄國際會議中心舉行，5位參選人包括前台北縣長周錫瑋、高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中、鴻海集團前董事長郭台銘及前黨主席朱立倫登台發表政見，未參加初選的王金平，一樣在臉書直播、評點，在初選遊戲規則外，緊盯著藍營的選情。



王金平不參加黨內初選，未來要怎麼選？余元傑表示，從王金平長期以來從政行事風格觀察，僅管王金平在“立法院”走善長協調的鴿派路線，在深藍、鷹派眼中卻背負了“妥協派”、“投降派”的負面形象，但王即使度過了“馬王之爭”風波，卻始終強調是自己是國民黨的一分子，沒有離開國民黨。



余元傑表示，王金平不參加初選，應該從“不受初選約束”的角度來看王的策略。到目前為止，王金平仍在積極操兵，不但在各縣市持續成立王金平之友會，他的“台灣金團結 Taiwan Assemble”，已經和周錫瑋、蔣萬安對話，下一個對象則是顏清標。坦白說，王持續的在藍營集結、展現自己的實力。



觀察王長期在地方累積人脈資源，掌握了組織票，動員有一定程度的影響力。去年“九合一”選舉，在高雄掀起風潮的“三山造勢”就是具體的實證。



他指出，選舉已今非昔比，除了傳統的陸軍，還需要強大的網路空軍聲量，但直至25日，王金平的臉書粉絲團尚未破萬，“台灣公道伯”的粉絲專頁也只有6.7萬人按讚，這和其他參選人動輒數十萬人的聲量不可比擬。



余元傑說，相信王對自己當選的機率有自知之明，現實上，國民黨內的參選人也並沒有把王金平視為主要的競爭者，但國民黨各路人馬並沒有人會忽視王金平，主要在於王金平雖然沒有空軍，卻是大陸軍主義者。



他認為，王金平的實力，離當選確實有一段距離，王不參加初選，卻繼續操兵，就是希望展現靠自己動員所結集的陸軍力量，這股力量是他自己操出來的死忠票。



余元傑說，王金平已年屆78，傳統地方派系的大陸軍組織動員票，雖不會消失，但已在萎縮中，年齡與地方派系的優勢逐漸式微，這會是王金平在政壇的最後一役，他現在以堅持參選之名持續操兵，一方面是自己從政數十年來，自我價值的實現；另一方面則累積進退籌碼，這是王金平政治上務實的一面。



余元傑表示，王不參加初選，已經不是黨內參選人的對手，反而會成為各方爭取的助力，目前為止，黨內主要參選人至少檯面上對王都表達了善意，各路人馬也不避諱和王同台、對話；王自己操出來的獨立軍、持續累積影響力，在初選、甚至大選時，正往各方爭取的關鍵少數方向邁進。