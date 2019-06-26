台灣社團代表參訪雁栖湖：感受到國力

“一帶一路”峰會會址還保持著開會時原樣，引起現場台灣與會者爭相拍照留念 中評社北京6月26日電（記者 徐夢溪）25日上午，參加首屆“海峽兩岸社團聯誼會”的台灣方面與會代表赴懷柔雁栖湖國際會展中心參訪“一帶一路”峰會會址，並參加懷柔區推介交流。



國際會展中心環境優美，鮮花盛開，“一帶一路”峰會會址還保持著開會時原樣，引起現場台灣與會者爭相拍照留念。



高雄市中山企業管理學會理事長許惠成在參訪後表示，在雁栖湖感受到強盛的國力。改革開放40年後，國力強盛讓人們刮目相看，作為台灣同胞與有榮焉。他長期從事國際貿易生意，切實感受到中國在世界上的地位和過去不同，現在西方對華人贊譽有加。



談及此次兩岸社團聯誼會，許惠成贊許這一交流形式。他認為，兩岸各地的精英社團來到北京聚會，彼此秉持善意，在幾天中互相認識了解，這不僅有助於兩岸增進對彼此的認知，也有益於兩岸關係的發展。他還談到民進黨近來不斷阻撓兩岸交流，周邊的一些朋友也受到影響，認為對於兩岸交流，這樣的干擾沒有意義，還是要放開心胸。



首屆“海峽兩岸社團聯誼會”於6月24日至26日舉辦，由東城區人民政府、北京海峽兩岸民間交流促進會，中華兩岸經貿投資文化教育協會共同舉辦。活動邀請到來自海峽兩岸的100多個社團，共計300餘人出席，以“聯接、聯動、聯融”為主題，組織開展主題演講、協會對接、行業推介和實地參訪等一系列的交流活動，按照“經濟科技、文化教育、工青婦衛、公益社會”四大類，分別進行對口交流和行業對接。