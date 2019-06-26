韓國瑜：台目前不具備統一與獨立條件（全文）

韓國瑜發言。(中評社 高易伸攝) 中評社台北6月26日電（記者 高易伸）中國國民黨2020初選政見會25日晚上8時在高雄國際會議中心舉行，5位擬參選人過招。高雄市長韓國瑜提出4個處理兩岸關係的重點，他強調以“憲法”為根本處理兩岸關係，目前不具備統一跟獨立的條件。我們沒有權利決定下一代的未來，但我們有責任為下一代的未來創造更好的條件跟籌碼。



韓國瑜第一階段發言全文：



主持人、各位黨內先進、各位來賓，大家好：



剛剛走上這個講台，突然之間，我有種回到兩年前參選黨主席時的感覺，雖然時隔不到800天，卻好像已經過了800年，但無論中間多少風雲變幻，此刻我的心情仍和兩年前一模一樣，絲毫沒有任何改變。我依然擔心台灣的未來、擔心年輕人的出路、擔心“中華民國”。



首先，我要感謝黨中央的苦心安排，今天第一場發表會第一個主題就 定為“憲政”，最近很多人關心香港的民主自由，我也想藉機呼籲大家一起關心一下台灣的民主自由，其實我們的民主自由也面臨到重大的挑戰，雖然台灣沒有一國兩制的問題，但不要忘了我們有個民進黨，最近政府濫用職權、廣設東廠、追殺政敵、操控“中選會”、沒收公投結 果等等違法亂紀的行為越來越明目張膽，每一樣都是在公然傷害台灣 的民主自由。



我認為作為“中華民國總統”，最能夠保護台灣民主自由的方法就是“遵守憲法”，一方面確保政府運作符合“憲法”規範，一方面確保人民權利 受到“憲法”保障。換言之，我們絕對不允許政府濫用權力、或是侵害憲 法賦予人民的權利。



1997 年“修憲”以來，我們政府體制修改為“改良式雙首長制”，也被學 界稱為“半“總統制”，由於取消了“立法院”對於“行政院長”的同意權，致 使某些“總統”誤以為自己有權主導“行政院長”與“內閣”人事，並可任意干預 “行政院”政務，以致出現“總統”有權無責”、“行政院長”有責無權”的憲 政亂象。



如果大家仔細研究“憲法”增修條文，應該會發現行憲以來雖然歷經七次 “修憲”，但“行政院”院長作為最高行政首長以及對“立法院”負責的制度從未 改變。如果我當選“總統”，



第一、我一定會充分尊重“行政院”院長的行政權，充分授權“行政院長”領 導“內閣”執政團隊全力拼經濟，並充分支持“行政院長”代表執政黨與“總統” 向“立法院”及2300萬民眾負責。



第二、我所任命的“行政院”院長在發表施政報告後，遇有重大議題，必要時將主動邀請“立法院”對“內閣”進行“信任投票”，逐漸落實權責相符 的制度和精神，也不會再有敗選還可以升官這種開民主倒車的反民主 行為。



第三、運用執政黨決策機制保證“總統”與“行政院長”之間步調一致，確保 “行政院”具體落實“總統”政見。作為“總統”，我也會遵守大法官 627 號解 釋，主導“外交”、“國防”、兩岸關係等政策，全力守護“國家安全”，我只需 要設立總目標，抓住大原則與大方向，至於具體政策與執行細節，則 授權“行政院”院長全權處理。



有人將權責混亂一事歸咎於“憲法”增修條文規範有問題，但是我相信，只要“總統”能嚴格遵守現行憲政規範，根據“憲法”建立權力受限的政府，並透過政黨運作落實責任政治，不“修憲”也一樣能建立“權責相符”且 能有效運作的政府。



最後，我要再度強調，作為“總統”，在行使“憲法”權力的同時，更要謹記 必須“遵守“憲法”的責任，如此才能確保“我國”民主自由的正向發展不 再被那些打著民主旗幟、做著反民主勾當的政黨奴才所破壞。



“總統”最重要的權責之一是外交，談到外交，我先在此對所有“中華民國” 的外交官們致以最高敬意，我們的外交人員大概是世界上最綁手綁腳 的外交工作者。



我如果成為“中華民國總統”，首先要把我們外交工作的綁手綁腳來個大 鬆綁，徹底落實經貿外交，不再只是按照政治重要性分配外交資源，同時也要考量該地市場潛力做相應調配，並且把政府所有涉及對外經 貿事務的部門和單位，包括“經濟部”與外貿協會的資源整合，透過行政 院整體戰略規劃，匯集民間工商組織、企業團體和志工朋友，一起分 工合作，共同掌舵台灣外交的經貿導向，一方面爭取與各國重新簽訂自由貿易協定（FTA），一方面為台灣企業在世界競爭中提供協助，也 為一般個人及中小企業尋找商機，務必讓過去為人詬病的凱子外交與金錢外交搖身變成經貿外交與發財外交，為“國家”和人民謀取最大利益。



再者，“希（西）望政策”也是我對未來台灣外交的新規劃，這個西是西方的西，因為以“邦交國”數來看，現今台灣的“邦交國”大多集中在東邊， 而廣大西邊的歐亞非大陸，則只有梵蒂岡及史瓦帝尼；若以經濟體來看，在台灣西邊不但有全球第二大經濟體的中國大陸，還有六億人口的東協、十三億人口的印度、還有快速崛起的十二億的非洲，那都是台灣經濟的新天地，外交工作的真諦本來就是“多交朋友少結仇”，“希（西）望政策”的用意就是要將民進黨政府現在“把美日拖下水，推台灣人民上火線”的結仇式外交，轉向到以整個亞、非、歐大陸為戰略布局的經貿式外交。



當前兩岸關係形式嚴峻，讓台灣的企業家跟老百姓，憂心忡忡。台灣人民已經厭倦了兩岸對抗、朝野對立、社會分裂、經濟下滑、民生凋敝。大家都知道兩岸關係，不僅影響到台灣的“國防”、“外交”，也影響台灣的經濟，更影響到我們後代子孫的未來。我在這裡明確提出4個我處理兩岸關係的重點：



1） 以“憲法”為根本，“中華民國憲法”本文與增修條文明文規定一個“中華民國”兩區自由地區與大陸地區、兩岸人民關係條例也規定一個“中華民國”兩區台灣地區與大陸地區。兩岸未來如果進一步互動，必須以尊重“中華民國”存在的事實為前提。



2） 以民意為依歸目前台灣多數民意：統一獨立放兩邊、人民福祉擺中間。多數臺灣人民目前都反對統一、反對獨立、也反對一國兩制。目前我們並不具備統一跟獨立的條件。我們沒有權利決定下一代的未來，但我們有責任為下一代的未來創造更好的條件跟籌碼。



3） 以和平為前提兩岸關係一定要確保和平，遠離戰爭為前提。我在大陸跟在美國都一再強調。和平沒有輸家，戰爭沒有贏家。我如果擔任“總統”一定會記住這個重大前提，不讓台海籠罩戰爭的陰霾。



4） 以經濟為優先由於中國大陸佔台灣出口四成，因此我會優先恢復攸關台灣廠商出口的：兩岸貨品貿易談判。讓台灣商品出口到大陸不再有高關稅的障礙。此外，我一定記取過去的教訓，讓兩岸交流的紅利，不再只是少數人得利，一定要讓廣大的庶民也受益。



兩岸政治上可以有紛歧，但是人民不應有仇恨與對立。人民才是兩岸關係的主人，兩岸關係不是為政黨、或意識型態服務，而是為人民的福祉服務。台灣不是香港，我們沒有必要自己嚇自己。如果有機會成為“中華民國”的“總統”，我將竭盡所能地捍衛“中華民國”，捍衛台灣的民主制度，以及捍衛台灣的生活方式。



我們“國防”的建軍備戰重點，應該放在“不讓對方下達動武決心”的目標上，我們絕不做區域的麻煩製造者，而是要做一個負責審慎的亞太地區區域安全夥伴。



然而，我們“國防”政策確實需要整頓提升，除了之前年金改革影響士氣，我們軍隊人力一直下降，部隊任務卻沒有減少，尤其是在快速向募兵制轉型以及大陸軍事擴張的壓力下，又有戰備訓練，又要支援救災，“國軍”弟兄姊妹們的壓力其實是巨大的，我覺得任何一個人當“中華民國”的“總統”都必須要先打從心底尊敬軍人、愛護軍眷，才有資格承擔三軍統帥的重責大任，可是現在政府一面刪減年金、縮編預算，一面還踐踏軍人的榮譽感，不僅傷害“國軍”的感情，也使“國軍”戰力大打折扣。



我想我穿軍服的時間比其他候選人都久，我如果當選“總統”，不但是“國家”三軍統帥也是全體“國軍”及退除役官兵們的兄弟戰友，我會要求專案檢討年金制度，大力發展科技備戰，如：AI無人機載具、強化災防應變讓“國防”與民生相結合、並推動“國防”與經濟產業的連結，徹底強化我們的國防發展，我的“國防”政策將會堅持“避戰而不求戰”、“防衛而不攻擊”、“用科技取代人力”、和“以最少的預算達到最大的戰力”為基本原則。因為有了全體“國軍”以及退除役官兵的犧牲奉獻、“保家衛國”，才有2300萬人的“台灣安全、人民有錢”。



記得18歲時我一個人搭火車到鳳山陸軍軍官學校報到，一直到今天我都記得軍校耳提面命我們的信念：“不貪財，不怕死，愛‘國家’，愛百姓”，經過了40多年，好幾次的政黨輪替，我覺得不只軍人，“中華民國總統”與所有執政團隊的官員們都該具備這樣的黃埔精神。



一個“國家”領導人應有肩負的責任，不是隨時準備讓人民慷慨激昂地赴 死、而是想辦法讓百姓過安居樂業的生活。“不貪財，不怕死，愛‘國家’，愛百姓”，這是我對自己的期許，也是我對“中華民國”未來“總統”的基本要求。

