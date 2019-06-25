日俄放棄為29日首腦會談制定聯合聲明

中評社香港6月25日電／日本和俄羅斯兩國政府基本決定，對於29日在大阪市內舉行的首腦會談，將不會制定有關包含北方四島領土問題在內的和平條約締結談判成果的聯合聲明。領土談判在外長等之間展開的工作磋商中未有進展，判斷認為就連啟動在北方四島的共同經濟活動都難以達成共識。日本首相安倍晉三將力爭在與俄羅斯總統普京的首腦會談中為領土談判重整旗鼓。政府消息人士25日透露了此事。



共同社消息，這將是2016年以來普京首次訪日。安倍原先描繪的藍圖考慮到以歸還四島中的齒舞群島和色丹島來締結和平條約的“兩島了結方案”達成大致共識並制定文件，但沒能獲得讓步。關於“次優之策”的日俄共同經濟活動，作為項目啟動前提的創設不損害雙方主權主張的“特別制度”相關磋商沒有進展，在首腦會談前恐怕難以找出妥協點。



外務省幹部明確表示：“談判沒到發表聯合聲明的階段，制定工作也並未開展。”關於俄方有意實現僅在薩哈林州和北海道之間相互免除短期逗留簽證的提案，因日方認為技術上有困難，也沒能達成一致。



安倍打算在29日的會談中再次確認“以1956年的《日蘇共同宣言》為基礎加速談判”這一去年11月達成的首腦共識，有意在會談後計劃舉行的聯合記者發佈會上與普京共同表明締結和平條約的決心。通過把今後談判的重心放到面向實現共同經濟活動的磋商，旨在避免討論陷入停滯。安倍在22日的電視節目中就領土談判表示：“雖然沒有那麼簡單，但仍希望推進。”



普京將為出席28日開幕的二十國集團（G20）大阪峰會而訪問日本。