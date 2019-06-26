周錫瑋：用“中華民國憲法”統一大陸

周錫瑋發言。(中評社 高易伸攝) 中評社台北6月26日電／中國國民黨2020初選首場政見會25日晚上登場，參選人、前台北縣長周錫瑋表示，當選“總統”後會廢止所有民進黨提出的違“憲法”律、廢止違憲的黑機關；與中、美、日展開談判。他要告訴大陸，台灣要用“中華民國憲法”和中華文化統戰、統一、反攻大陸。



國民黨2020初選首場電視政見發表會25日晚間在高雄舉行。5位參選人郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋、張亞中針對憲政、外交、兩岸及“國安”等4大議題正式交鋒。



周錫瑋表示，他當選“總統”會做3件事，第一件事就是會廢止民進黨提出的違“憲法”律，包括“國安法”、年改相關法律，他也會廢除所有違憲的黑機關，如黨產會、“促轉會”。



周錫瑋說，第二件事則是會與中國大陸、美國、日本展開談判，他要告訴大陸，台灣要用“中華民國憲法”和中華文化統戰、統一、反攻大陸；他要告訴美國，請“不要再賣打不贏的F-16戰機給台灣”，請不要干預台灣選舉與內政，也要請美國協助支持台灣參與所有應該參與的國際組織；此外，他也要跟日本人說，“請把釣魚台還給台灣，請對慰安婦道歉。”



周錫瑋指出，第三件要做的就是要大破大立、大開大闔、以民為天，做一個以民為天的“總統”，做一個有勇氣的“總統”。



周錫瑋強調，蔡英文執政三年來，在“國家定位”上無視“中華民國憲法”、修訂“國安法”讓白色恐怖復辟，若他當選“總統”，將會導正這些施政。



周錫瑋說，“憲法”清楚規定“中華民國”固有領土包括台灣地區和大陸地區，蔡英文不僅在初選時一次“中華民國”都不提，蔡政府最近修訂的“國安法”，把“憲法”所規定的固有國土打為敵國，造成兩岸對立，顯然糟蹋了“憲法”。



周錫瑋指出，蔡英文修訂“國安法”是真正白色恐怖的復辟，所有跟大陸有來往的人，日後不必有“叛國”、洩密行為，就可以判處7年以上重刑，更因為是“國安法”，司法檢察單位可秘密審判，限制人民自由。



周錫瑋也批判蔡英文在任期最後一年，仍執意要提名大法官的做法，加上這次4位提名，蔡英文所提名的大法官將超過三分之二，超過視線門檻，“民主國家裡‘總統’最後一年是看守性質，蔡英文此作法顯然是獨裁的行為。”



