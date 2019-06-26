中評觀察：朱立倫左打韓右攻郭表現搶眼

國民黨首場政見會參選人表現各有所長。（中評社） 中評社台北6月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨首場2020初選政見會25日晚上在高雄國際會議中心登場，綜觀全場表現，屬於前三強的高雄市長韓國瑜特地花了時間處理“高雄包袱”，鋪陳轉戰“中央”的合理性。前鴻海董事長郭台銘則強調自己是政治菜鳥，但沒有包袱最敢拚，只是頻頻低頭看稿，表現較不自然。國民黨前主席朱立倫則表現最為輕鬆，參加過2016大選的他，對政策信手捻來，還能左打韓右攻郭，表現相當搶眼。



國民黨智庫規畫北、中、南舉辦三場“國政”願景電視發表會，首場25日在高雄國際會議中心舉行，聚焦在“憲政”、“外交”、兩岸及“國安”四大議題。



在第一階段的12分鐘發言中，韓國瑜為了擺脫外界認為他對政策不甚了解的印象，有備而來，講稿內容頗為豐富，特別是前面花了三分鐘處理他的“高雄包袱”，強調自己不會離開高雄，也鋪陳轉戰“中央”的合理性。



而韓國瑜接著從憲政、外交、兩岸等一層層談下來，韓運用其口條好的優勢，強烈抨擊蔡英文的毀憲亂政，也論述自己的外交會以經貿為主軸，兩岸以民主、和平、經濟為優先，整體來講表現是四平八穩，和以往給外界較隨性的印象不一樣，展現了他對此次政見會的謹慎。



郭台銘一開始就破題，承認自己是政治菜鳥，只懂經營企業賺錢，也借此區分自己和另外參選人不同。但郭最大的問題，就是過程中頻頻低頭看稿，講話斷斷續續，比較不順暢。雖然有搭配了許多手勢，希望強調自己的決心，但一味的照稿念顯得比較沒有自信，和外界認為他霸氣的形象有所落差。整體演說內容，仍是強調他為“中華民國”打拼的決心，以情感和拚經濟優勢來著手，希望感動看政見會的民眾。



至於第一階段最後發言的朱立倫，是5位參選人中唯一有大選經驗的，也將劣勢轉為優勢。除了先暗損韓國瑜太緊張，還酸郭台銘時間掌控不太好，接著即興演講，信手捻來談自己的政策，也巧妙地運用了許多強化形象的策略，包括，在電視前打上科技感的“QRCode”連結27集政策直播，用手舉牌強化標題，且朱是全場唯一用到台語與客語的參選人。



另外，朱立倫也在第二階段的第一個提問回答中，直接攻擊郭台銘在大陸事業，是否會被大陸所牽制，而影響其政策，要郭給大家一個答案。而郭也正面接招，直接說自己的大數據分析會被問到這一題，然後霸氣地說，自己的企業隨時可以從大陸轉出，尋找更有競爭力的地方，兩人在一攻一守之間，各有得分，也是整場政見會中，少見的火花四射。