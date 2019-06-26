韓國瑜雙眼血絲快閃　缺席會後記者會

國民黨2020初選政見發表會25日在高雄舉行。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月26日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜25日晚間出席黨內2020初選政見發表會，會後直接離場，未接受媒體聯訪。黨文傳會主委兼新媒體部主任程美華表示，韓表達疲憊之意，因此不安排韓受訪。該場說明會共進行兩個小時，周錫瑋、張亞中與朱立倫會後分別接受媒體聯訪，郭台銘則另闢記者會接受媒體聯訪。唯獨韓國瑜結束後在隨扈安排下快步離去，未接受媒體訪問。



程美華表示，韓的雙眼充滿血絲，看起來確實很疲累。韓國瑜25日一早便主持市政會議，中午過後還跟市長獎學子、模範生合影，傍晚七點便抵達會場準備說明會事宜，大量體力與腦力消耗，也讓韓有點吃不消，決定取消晚間的聯訪。



至於參選人如周錫瑋、張亞中、朱立倫等則在6樓接受媒體聯訪。周表示，自己對張亞中的理論印象很深刻，每一位都有各自角度和表達方式，他覺得都很好，“應該都有及格”。周感覺韓國瑜表現不錯，還是一貫作風，很清楚、條理分明；至於郭台銘以經濟為主，看得出很用功、認真；張亞中在這個領域是最用功的博士，他也看過張亞中的著作，從其論述覺得非常認真，值得尊敬。朱立倫則有政治上的策略，表達方式比較輕鬆，可讓觀眾調劑一下。



張亞中則認為，自己不會對郭台銘或韓國瑜在憲政或兩岸論述上有太高要求，但他希望這些重要論述，應該要持續討論。



朱立倫會後受訪面對媒體提問，剛剛拋出“正常倫”一事，是否代表其他參選人都不正是“正常倫（人）”？朱說，那是網友給他外號，我就是正常人，用正常人。以正常人來講述政見，用正常人來發展未來、發展兩岸關係。