中評關注：藍五將論兩岸　三人未提九二共識

中國國民黨25日晚間舉辦2020提名初選首場“國政”願景電視發表會。(中評社) 中評社台北6月26日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨25日晚間舉辦2020初選首場政見發表會。九二共識曾被國民黨視為兩岸關係定海神針，但在這場以憲政、兩岸、外交、“國安”為主軸的政見會上，韓國瑜、朱立倫、周錫瑋都沒有提到九二共識。郭台銘雖主張九二共識，但表示沒有各表就沒有共識。張亞中則認為九二共識不是用來處理政治性難題，各表也無法解決政治難題。



5位參選人對“九二共識”看法不一，未來國民黨是否會調整兩岸論述，引發關切。此外，在5人之中，周錫瑋表達“反送中”，其他四人都表示反對一國兩制。



25日晚間首場初選政見，5位參選人分別是高雄市長韓國瑜，前鴻海董事長郭台銘，前主席朱立倫，前台北縣長周錫瑋，台灣大學政治學系教授 、孫文學校總校長張亞中。他們就“憲政”、兩岸、外交、“國安”等問題提出政見，5個人對“九二共識”的看法不一。



韓國瑜提出四個主張，第一要以“憲法”為根本，“憲法”及“兩岸人民關係條例”非常清楚“中華民國”兩個地區，自由地區與大陸地區，希望大陸要正視事實；第二要以民意為依歸；第三要以和平為前提；第四要以經濟為優先，要趕快簽兩岸貨貿協議，經濟掛帥。



韓國瑜沒講出“九二共識”這四個字，但提到“中華民國憲法”和“兩岸人民關係條例”，與蔡英文2016就職演說的論述模式有點像。



郭台銘是5位參選人之中，唯一明白表態，主張馬英九執政8年時的兩岸主張“九二共識、一中各表”。他重申兩岸一定要和平，和平要有共識，而且堅持沒有各表就沒有共識，同時強調台灣的民主制度。



朱立倫也沒有提到“九二共識”，他喊出堅持民主自由的“中華民國”是他的立場，也應是國民黨的立場，兩岸關係要的是民主、和平、繁榮，還強 調別怕得罪北京。除了堅持民主自由的憲政體制外，一定反對“台獨”與獨裁。



周錫瑋也沒有提到九二共識，他認為，“憲法”包括大陸地區與台灣地區，兩個地區分治是現有事實，所以必須承認事實，不應視大陸為“敵國”、敵人。他主張要以“憲法”及中華文化統戰、統一、反攻大陸，強調兩岸必須要和平、合作、交流、共贏。



張亞中認為“九二共識”只是1992年兩岸事務性協商而達成的相互理解，不是用來處理政治性難題，“一中各表”無法解決兩岸政治難題，也不可能據此簽署和平協定，因此他強調“統合論”，即以兩岸目前的法理現狀“分治不分裂”為基礎，結束敵對狀態，簽署和平協定。



