朱立倫：處理兩岸堅持反獨民主和平繁榮

朱立倫。(取自TVBS網路直播畫面) 中評社台北6月26日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨25日晚間舉辦2020初選首場政見發表會，參選人、前國民黨主席朱立倫表示，在對外關係上要“親美、和中、睦鄰” ，處理兩岸關係會堅持“民主、和平、繁榮”，民主就是第一優先，絕對不能被改變，不該受到個人或政黨因素影響；另一個重心則是反對“台獨”、獨裁與一國兩制。



25日晚間首場政見發表會，5位參選人分別是高雄市長韓國瑜，前鴻海董事長郭台銘，前主席朱立倫，前台北縣長周錫瑋，台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長張亞中，分別就憲政、兩岸、外交、“國安”等問題提出政見。



朱立倫在政見發表會中表示，最近常聽到外界說他是國民黨內唯一的“正常倫”（正常人諧音），讓他覺得相當有趣，一位正常候選人就應該平日多提出好的政見，爭取認同；他身為“正常倫”，會努力讓“中華民國”擁有正常的“外交”、兩岸、“國防”、“憲政”與司法制度。



對於台灣未來發展的大方向，朱立倫提出和高雄市長韓國瑜與鴻海前董事長郭台銘不同的主張，他認為“台灣靠民主、和平靠智慧、經濟靠開放、勝利靠團結”。他處理兩岸關係會堅持“民主、和平、繁榮”，民主就是第一優先，絕對不能被改變，不該受到個人或政黨因素影響；另一個重心則是反對“台獨”、獨裁與一國兩制，必須讓對岸與台灣人民都清楚了解，台灣堅決反對一國兩制。



朱立倫說，“國防”不可能只靠和平，也不可能只靠美國，而是要靠自主“國防”與適度的軍事採購；此外，智能“國防”非常重要，21世紀的“國防”是決戰境外，台灣應該推動資安“國防”，並與以色列、美國共同合作，讓整體“國家安全”有新進展。



在稍後的“國政”提問階段。朱立倫進一步說明，台灣要發展精實的“國防”，尤其是中美貿易大戰也可能進入科技大戰或是新冷戰時期階段，不能採取蔡政府一面倒的“靠美反中”策略，而是要秉持兩邊的平衡關係，也就是“親美、和中、睦鄰”；他會延續親美政策，也有信心以“三個中華”的主張獲得對岸認同。



在提升軍方士氣與尊嚴方面，他批評蔡政府與柯文哲的言行，根本對“國軍”“不信任、不尊重、不在乎”；此外，必須積極投資“國軍”培養人才，他特別指出三軍五校一年預算竟然不到一間頂尖大學預算，可見多麼輕忽，未來只要讓“國軍”待遇好前程好，自然就會提升尊嚴。



關於郭台銘提到的經濟議題，朱立倫則表示，第三場政見發表會還能詳細論述，但他還是必須提醒，拚私人產業與企業跟拚“國家”整體經濟的方法不同，並不是成為最大企業就表示最懂經濟。



朱立倫說，自己現在待業中，沒有龐大的事業在中國大陸與美國，但他擁有完整的行政歷練，是最適合的人選。



對於憲政議題，朱立倫在“國政”提問階段中指出，目前“閣揆”更換有如家常便飯，因此他主張恢復“閣揆”同意權，並逐步走向“內閣制”；未來不能再有超級大“總統”，更不能讓有這樣想法的人擔任“總統”；他也主張降低投票年齡到18歲，並推動“國內”不在籍投票，讓更多年輕人參政，也讓台灣民主更加完整；面對民進黨造成的憲政亂象，他當選後也會將所有的違憲機關都廢除。



朱立倫再度呼籲黨內，近來民進黨在各項民調都領先國民黨，讓他非常憂心，團結不是口號，他以閩南語“三人同一心，烏土變黃金”，以及客家話“兄弟一條心，黃泥變黃金”“強調團結的重要性，郭台銘最有資源、韓國瑜最有人氣，而他是最有能力，三人聯手，一定可以贏得2020大選。



朱立倫的家人為了表達支持，也由兒子陪同出席，打的領帶就是由兒子幫忙挑選；服裝方面則選擇淺色系西裝，呈現出年輕、自信與專業的形象。朱立倫也對於特地前來加油鼓勵的支持者與親友表達感謝之意，這些支持者都身著國民黨的t－shirt，與他一直強調的團結理念相符，所以當他看到其他陣營以壁壘分明的“老虎軍團”、“鐵衛隊”裝扮出場時，著實嚇了一跳。他也開玩笑表示，下次政見發表會或許要規定只能穿國民黨的t－shirt，才能讓大家覺得是一個團隊。

