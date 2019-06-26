唯獨郭董會後大陣仗開記者會　行情果然不同

郭台銘記者會上找來各界代表來輪流發表對郭政見會後的感言。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020初選首場政見會25日晚上在高雄國際會議中心舉行結束後，鴻海集團前總裁郭台銘另外找一間會議室開記者會，有別於其他參選人在會場外接受聯訪。記者會整整開了30分鐘，還找啦啦隊來助陣，行情果然不同。



被問到最強對手高雄市長韓國瑜表現如何，郭台銘指出“韓要留在高雄辦公”這句最棒，且郭也提到“我如果當“總統”，高雄要什麼我給什麼”，針對性十足。



對於要在高雄市的投資，郭台銘表示，他會幫助韓國瑜，鴻海的快速運算中心會落腳高雄，近期會動土，他也和韓國瑜約好請韓來參加。對於韓國瑜提出來的“拉進來、打出去”政策，郭也表示會幫韓在高雄實現。



國民黨2020初選政見會25日8時在高雄國際會議中心舉行，5位參選人前台北縣長周錫瑋、高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中、鴻海集團前總裁郭台銘及前黨主席朱立倫參與。



政見會結束後，郭台銘在3樓一間會議室另外舉辦記者會，除了媒體到場，還有永寧農場員工、郭粉等約20人將會場坐滿，台前也有桌球好手莊智淵、年輕人代表、永寧農場代表等人輪流發表受助於郭的感言。



郭台銘表示，這次政見會上講的，都是做得到才會提出來，自己是政治素人，政治菜鳥，都是用務實的角度來看問題。他也有練習上場時間，這次講的比較快，下次會掌握得更好，而最重要的是有沒有好好表達清楚。



郭台銘認為，每個人講的都不一樣，會跟其他人請教，把優點吸收進來，每個人都有五根手指頭，要全部控制好需要大腦，重點是台灣需要什麼大腦，自己希望能整合五個人意見，推動國民黨及台灣。



被問到韓國瑜政見會表現得如何？郭台銘先苦笑地說，這個問題實在有一點，我都還沒吃飯呢。郭台銘表示“我覺得韓有一句話講得不錯，他要留在高雄辦公！”立即引起全場如雷貫耳的拍手鼓掌聲。