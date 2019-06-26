中評關注：郭台銘新手上陣　啦啦隊強力登場

郭台銘政見會上頻低頭看稿被對手抓包狂酸。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020初選首場政見會25日在高雄舉行，鴻海集團前董事長郭台銘上場時頻看稿被對手前黨主席朱立倫狂酸，但總裁念稿金句不少，反差大也讓人印象深刻，效果十足。而郭會後還另辦記者會，不跟其他對手同台受訪，更有啦啦隊上場助陣，排場就是不一樣。



國民黨2020初選政見會25日晚上8時在高雄國際會議中心舉行，5位擬參選人前台北縣長周錫瑋、高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中、鴻海集團前董事長郭台銘及前黨主席朱立倫等人參加。



郭台銘上台發表政見時，12分鐘的發言時間，最後只講了10分鐘就結束，而他幾乎全程邊看稿邊念，猶如一台讀稿機，3秒鐘就低頭看稿一次，而且稍微有點結巴，看起來似乎較為緊張。



郭也在一開始強調自己是政治素人，還突然講了不少金句逗笑全場，譬如“郭董，我懂”、用遊戲術語說自己是“中華民國”最強外掛”、“國民黨要三贏，相信郭台銘”押韻等等，讓人眼睛為之一亮，相當有梗。



但也因郭台銘頻頻低頭看稿念稿，也讓朱立倫上場時說自己聽了在旁邊偷笑，揶揄郭董的稿要寫長一點，太早講完了，原來是一場演講比賽，並質疑郭的企業規模太大，美中關係難保中立態度。



在朱立倫的明顯攻勢下，郭台銘也不得不暫時脫稿演出，難得不看稿，強調自己“臨時插稿演出”一下抽空來反擊朱，郭還不忘說了一句“我有大數據，知道朱會問我這一題”逗笑全場，反而比較像在做自己。



郭台銘在結束政見會之後，不願跟其他擬參選人進行同場聯訪，另外在其他樓層另找一間會議室開記者會，而且整整開了30分鐘，且還找了許多啦啦隊站台助陣，“總裁”行情果然跟其他人不同。



郭台銘來到高雄踩地盤，跟黨內最強對手韓國瑜也暗自較勁，郭在記者會上表示“韓國瑜一句話有道理，就是他留在高雄辦公”，當場引來現場郭粉熱烈歡呼鼓掌，他最後也提到“我如果當“總統”，高雄要什麼我給什麼”，針對性十足。