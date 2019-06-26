中評關注：韓國瑜開講庶民語言　貼近民眾

韓國瑜參加政見會似乎有點緊張，上台彩排時還吐了一口大氣。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020初選首場政見會25日在高雄舉行，高雄市長韓國瑜唯一不穿筆挺的西裝上場，仍維持藍襯衫、長褲的庶民形象，而擅長使用庶民語言的他，這場用台灣要當泡澡用的“塞子”，不要當大國下棋的棋子，比喻生動。



國民黨2020初選政見會25日下午8時在高雄國際會議中心舉行，5位擬參選人前台北縣長周錫瑋、高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中、鴻海集團前總裁郭台銘及前黨主席朱立倫等人參加。



韓國瑜擅長使用庶民語言，用淺顯易懂、簡單口號讓大家好記、容易理解，而這場政見會上，他喊出“以憲政為基本”、“以民意為依歸”、“以和平為前提”、“以經濟為優先”等四大主張，但整體表現略為緊張，還花時間爭取市民認同，耗掉不少寶貴時間。



談到中美台三方關係時，韓國瑜比喻說，中、美就像兩個下棋的人，台灣若只是車馬炮兵卒，沒價值就被丟掉了；但是晚上身體疲倦泡個澡，但少了小小的塞子，有水、有大浴缸也沒辦法泡澡，台灣要當棋子還是浴缸的塞子？韓用塞子點出小歸小，卻能扮演關鍵定位，激盪民眾思考台灣為何不換個角色？



講到兩岸，韓國瑜批評民進黨是以恨為出發點，以恐懼讓台灣就像歷朝歷代的女人裹小腳，把台灣人腦袋裹起來，害怕“主權”被侵犯，害怕台灣危險了，這根本大錯特錯！他認為未來的台灣所有四面八方不能有圍牆，全部都是道路。韓用裹小腳比喻淺顯易懂。



韓國瑜提到，這幾十年來，民進黨一直在實施意識型態的“幻術”，台灣獨立是大錯特錯，戰爭就是年輕人大量傷亡。如果民進黨只要有獨立，現在“立法院”執政黨“立委”過半，為何不獨立？韓不講大道理，用現實會遇到的情況，要大家，特別是綠軍支持者，不要再被騙。



對於憲政體制，韓國瑜也說“我開個玩笑，蔡英文執政3年，“行政院長”都換了3個。家裡買1台洗衣機、電視機，怎麼樣都要用個10、20年，“行政院長”平均壽命只有1年，這樣對嗎？”用詞都十分貼近民眾生活。