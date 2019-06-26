快評：國民黨初選參選人兩岸論述 異中有同

中評社快評/中國國民黨6月25日晚間在高雄舉辦2020提名初選首場“國政”願景電視發表會，就“憲政”、兩岸、“外交”、“國安”等問題提出政見，由TVBS現場實況轉播，並於國民黨官方Facebook同步直播。五位參選人分別是高雄市長韓國瑜、前鴻海集團董事長郭台銘、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。國民黨主席吳敦義期許以公平、公正、公開的方式找出2020大選最強人才。



兩岸論述是各參選人的論述重點之一，也是各界關注的焦點所在。



不難看出，五位參選人的兩岸論述各有特色和重點，存在很大的差異，這也反映國民黨內有關兩岸論述、主張或認知的混亂。但也有同的部分：



第一，在兩岸定位上，均認為兩岸是一個國家的兩個地區（台灣地區和大陸地區），如韓國瑜強調依據“中華民國憲法”和兩岸人民關係條例，兩岸是一個國家的兩個地區—台灣地區和大陸地區；周錫瑋強調“中華民國”固有領導包括台灣地區和大陸地區；張亞中強調兩岸都是“整個中國”的組成部分。



第二，反對台獨。張亞中認為台獨等於戰爭；朱立倫強調，處理兩岸關係除了堅持民主、和平、繁榮外，也強調反對台獨。雖然不是所有人都直接強調反台獨，但看不出有人認同、支持台獨。



因此，盡管五位參選人的兩岸論述有很大差異，甚至有些怪異，但也有“同”的部分，而這個“同”正是國民黨與民進黨的區別所在。

