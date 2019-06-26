進一步推動混合所有制改革要重點解決七個問題

國企混改主體各方從內到外的三觀一致，是混改順利推進和取得顯著成效的核心要素。 中評社北京6月26日電／混合所有制改革對於中國特色社會主義基本經濟制度的實現、增強國有企業活力、提升國企市場競爭力具有重要價值。當前，中國經濟運行中各種如期而至和不期而至的因素相互叠加，呈現出複雜而又多變的特征。外部經濟環境總體趨緊，國內經濟存在下行壓力，國有企業經營成本的持續上升，管理水平不高、體制機制僵化、市場核心競爭力不強等問題困擾其實現高質量發展。與此同時，宏觀貨幣政策和財政政策的邊際效用不斷下降，國際市場競爭形勢越來越緊迫，在此基礎上逐步提高全要素生產率，成為經濟轉型破局的關鍵所在。通常來說，提高全要素生產率有兩條路徑，其一是通過技術，其二是通過改革，而技術囿於研發周期長和市場轉化期不可控等因素限制，在非常時期內通過改革調整生產關係，繼而提高全要素生產率，其有效性顯而易見。因此，在當前從黨中央到地方各層面高度重視混合所有制改革，全面深入推進混合所有制改革意義深遠。在進一步推進國企混改過程中，諸如與誰混、怎麼混、如何合等問題的解決將有助於改革實現實質性突破。



混改各主體方從外至內三觀要合



經濟參考報發表中國宏觀經濟研究院經濟體制與管理研究所副研究員，企業室副主任李紅娟文章表示，混改之後的企業，混合所有制企業的投資者將成為原國有大股東的合作夥伴，這些新進入的投資者將會對混改公司的體制機制、公司治理結構和公司發展產生重要的影響。國企混改主體各方從內到外的三觀一致，是混改順利推進和取得顯著成效的核心要素。



第一，價值觀切合。國企重程序，民企重效益。當效益可觀時，有些民企不會拘泥於程序而犧牲效率和效益。而有些國企不可避免地要承擔一些社會責任，甚至在特殊時期，為了公共利益和職工利益可能會犧牲一定利益。不同所有制主體可能面臨著價值追求的分歧，企業的價值觀和制度文化的切合尤為重要。



第二，發展觀契合。混改國企應結合發展需要，選擇發展理念一致、有產業協同意識的投資股東，結合發展規劃設計，補齊自身短板或形成雙方強強聯合之勢。如果企業股東之間發展目標和理念不同，不同股東追求不同的長中短期利益，產業資源又互不相幹，國企混改將難以達到預期目標，甚至出現南轅北轍現象。



第三，改革觀融合。混合所有制改革不僅僅是雙方企業的簡單合作，更多的是從治理結構到體制機制全面的融合。國企混改參與者通常具有資源、資金、技術、管理、市場、人才等優勢，能夠促進產業轉型升級，增強企業核心競爭力和創新能力，拓展企業產品市場占有率，致力於長期投資合作，謀求獲得長期利益回報和企業可持續發展。國企混改參與者要堅持正確的“改革觀”，以體制機制融合為重點，建立現代企業制度，優化管理關係，創新管理機制，激發員工活力，從而最終實現國有企業的持續發展。



混改對象的選擇原則和標準要明



文章指出，合作目標對象的選擇是國企混改非常關鍵的環節，企業在戰略投資人引進時，需要慎重考慮雙方是否能夠實現資源整合對接。當前國企混改實踐中“與誰混”“誰混誰”“如何選”，由於缺乏統一的原則和標準造成了諸多困惑。例如面對眾多戰略投資者，包括戰略投資者類型、入股比例和入股價格，之前很多公司在引入戰略投資前只是遵循證監會的最低規定條件，沒認真遴選真正適合企業發展的戰略投資者。因此，需要著重從以下幾點綜合評價混改的目標合作方。



第一，有強烈的參與意願。國企混改參與者應當具有強烈改革意願，通過雙方認可的混改項目能夠在共同合作的基礎上分享利益，獲取雙贏。混合所有制改革第一難題是思想上的難題，是改革的決心和合作的意願。國有企業、民營企業雙方的利益保障可以通過產權制度和合同制度予以規制。而任何混改，一定是要建立在雙方自主自願的基礎上，這是混合所有制改革所有進程的前提基礎。



第二，目標和戰略一致。國企混改和一般企業引進戰略投資最大的區別在於，前者更加注重引進股東的戰略需求，或者能夠通過混改帶來先進的體制與機制，提升企業活力，因此，目標和戰略一致是混改對象選擇的核心條件。無論是國企還是戰略投資者，在混改決策過程之初或者決策實施過程中，應當對自身的價值、技術條件、擁有資源、合作需求、合作目標、發展規劃等進行系統的考量，並就企業在混改中的地位和戰略定位進行客觀合理的判斷。基於審慎綜合考慮，就混改的目標、發展戰略等有關合作重大問題達成一致，並形成系統化的、操作性強的方案。



第三，誠實守信度高。誠信是企業立足社會的基本規範，誠信是市場經濟的企業市場發展的基石，而誠信經營則是企業實現“雙贏”和“共贏”的基本原則。戰略投資者的選擇尤其要關注企業經營者的誠信問題，意向戰略投資者必須能夠依法誠信經營，有強烈的社會責任意識，具有良好的市場聲譽，缺乏誠信的經營者不應被選擇為戰略投資者。



第四，行業地位堅實。國企混改的對象為其所在領域或行業內非常優秀的、具有代表性的企業或者投資機構，能夠增強企業競爭力和創新能力。從投資創新能力、產品服務質量、管理水平、社區與環境責任、吸引與留住人才、國際經營運作能力等綜合方面評價，具有業內較強的代表性。在國內外屬於頂尖企業或者投資機構的前列，能夠成為其他企業的標準和標杆，是靠實力、業績、貢獻逐步樹立起來，並經得起時間檢驗的公認標杆。



第五，能夠形成協同效應。國有企業混改對象選擇，需要從人才、技術、市場、資質、商業模式升級等幾個方面進行重點考慮。從戰略協同及業務合作價值、出資規模、行業地位和社會影響力、合法合規情況等方面綜合評議，選擇有利於充分發揮雙方戰略協同優勢或潛在價值的戰略投資者，通過混合所有制改革使原來國有企業單一的國有資本和非國有資本相融合，使其相互促進、優勢互補、共同發展。



混改企業新機制老體制衝突要解



文章認為，當前國企混改出現的一系列困惑、障礙、瓶頸，用舊的體制規範和約束新的機制，企業引入新機制與舊有體制之間的不和諧和不匹配是重要的原因之一。混改要想實現實質性的突破，就必須著力於解決深層次的制度性矛盾，破解新機制與舊體制之間的衝突，探索建立國有資本與社會資本在提升公司治理的有效性、促進經營機制轉換、提高運營效率和服務水平等方面的深度融合、協同發展。



第一，市場機制引入既有約束更有激勵。混改不單是引資、引“制”，更要引“智”，尤其是職業經理人制度建立和員工中長期激勵機制的改革。通過行之有效的激勵機制，為國企提供積極股東，激發和保護企業家精神。股權激勵可以有效地解決國企混合所有制改革中股權比例分配不明確的問題。考慮公司長遠和可持續發展，從突破體制機制束縛入手，結合員工持股、收益分享、虛擬股權、崗位分紅、跟投等，探索產權層面一切有效的激勵舉措。注重短期的激勵，如市場化薪酬、績效薪酬、利潤增量分成和特殊獎勵等。



第二，建立健全企業家改革容錯免責機制。建立具體的免責機制，對法律法規規章和國家政策未規定事項，鼓勵企業家擔當作為，先行先試，大膽創新。建立健全容錯糾錯機制，用容錯機制鼓勵改革，用糾錯機制承擔試錯成本，營造一個敢做善成的改革環境。例如，採取紀檢部門、組織部門和國資監管機構聯合發文等形式，明確免責條件、程序；對有爭議的國企改革追責問題，建立改革申訴機制和專業評判制度。同時，在混合所有制企業有序推進市場化選聘、全面實行契約化管理和市場化薪酬制度、推行職業經理人制度，以釋放“人”的積極性和激發企業活力。



第三，加強配套政策之間的有效銜接。制度環境是企業行為的重要外部因素，推進混改需制定政策細節，要配套推進，讓改革各方吃下“定心丸”。建立健全產權保護制度，健全嚴格的產權占有、使用、收益、處分等完整保護制度是不同所有制資本並存發展的基礎；完善產權保護制度。創建和形成一個公平的市場競爭秩序，各種產權的合法權益應受到平等的尊重和保護，都能享有使用生產要素等權利，提高民營資本參與混改的積極性；建立信用體系，完善信息披露制度、加強資本市場的規範管理。明確混合所有制下國有企業董事會的運行規則，積極推進國有企業領導人管理體制由“集中統一管理”轉向“分層分類管理”，掃除國有企業向混合所有制企業改革的“身份障礙”。

