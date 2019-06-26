為解決世界糧食問題貢獻更多“中國智慧”

中評社北京6月26日電／聯合國糧食及農業組織大會第四十一屆會議23日在意大利首都羅馬召開，中國農業農村部副部長屈冬玉在首輪選舉中以高票當選糧農組織新任總幹事，成為該組織歷史上首位中國籍總幹事。



中國網發表時事評論員秦風文章表示，民以食為天，糧食安天下安。糧食問題直接關係到人民群眾能否吃飽肚子，是治國安邦的頭等大事。作為聯合國的一個專門機構，糧食及農業組織（糧農組織）就致力於保障糧食安全、實現零饑餓目標。糧農組織擁有194個成員國，在全球130多個國家開展工作，其影響力也越來越大。屈冬玉高票當選糧農組織新任總幹事，既凸顯出國際社會對現代化中國的認可，也是中國以更加開放和積極的態度投身到現代國際治理體系的表現。



文章指出，解決溫飽問題，“中國貢獻”世界矚目。在中國，糧食問題是天大的事，受到高度重視。習近平總書記就曾多次強調：“保障國家糧食安全是一個永恒的課題，任何時候這根弦都不能鬆。”中國用占世界7%的耕地養活了占世界22%的人口，這本身就已經創造了奇跡。改革開放尤其是黨的十八大以來，中國在脫貧攻堅方面更是交出了一張靚麗答卷，對於聯合國千年發展目標的實現做出了巨大貢獻。



維護世界糧食安全，中國一直在努力。2004年，地震引發印度洋海嘯，中國政府通過聯合國機構提供500萬美元援助，其中包括撥給世界糧食計劃署的100萬美元；2008年，中國政府承諾提供給津巴布韋政府500萬美元的糧食援助……中國不僅解決了近14億人口的吃飯問題，還為維護世界糧食安全做出重要貢獻。



貢獻更多“中國智慧”，促進世界農業發展。經過幾十年的發展，越來越多的人民擺脫了饑餓威脅，但糧食問題仍未得到根本解決。聯合國《2019年全球糧食危機報告》就顯示，2018年，全球仍有53個國家的大約1.13億人處於重度饑餓狀態，較2017年的1.24億略有下降。報告同時認為，來自中國的農業援助和技術支持，正在助力非洲饑餓問題的緩解。



文章最後說，“洪範八政，食為政首”。新中國成立70年來，中國農業發展取得巨大成就，糧食產業正在高質量發展道路上穩步向前。數據顯示，2018年全國糧食總產量為65789萬噸，是1949年的5.8倍。作為負責任的大國，在發展的同時，中國也正在與相關國際組織一道，同廣大發展中國家開展南南合作，分享中國維護糧食安全的政策、經驗、成果，加強農業互聯互通、經貿合作，共同致力於聯合國2030可持續發展議程的實現。攜手合作、共贏發展，一個零饑餓的人類命運共同體將可期可待。



