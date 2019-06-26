擁抱消費型城市發展新拐點

中評社北京6月26日電／黨的十九大報告指出，中國特色社會主義進入新時代，我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。美好生活需要，除了物質性需要外，還包括社會性需要、心理性需求。



進入新時代，“消費型城市”發展趨勢日益明朗。這預示著城市轉型發展新的拐點已來。隨著我國經濟結構深度調整，消費已經成為推動經濟增長的“主引擎”和保持經濟平穩運行的“壓艙石”。2018年發布的《中共中央國務院關於完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力的若干意見》，提出將在國內建設若干個國際消費中心城市。業內人士普遍認為，消費型城市建設已上升為國家戰略。



目前，北上廣深四大一線城市，都將打造國際消費中心城市作為城市目標，顯示出對消費型城市發展拐點機遇的敏銳把握。



2018年4月，上海提出要建成具有全球影響力的國際消費城市；2018年9月，深圳提出到2020年基本建成具有國際競爭力的消費中心城市；2019年3月，廣州市提出將努力打造國際消費城市；2019年6月，北京提出到2020年全市建設國際一流的消費樞紐城市取得重大進展，2035年建成國際一流的消費樞紐城市。北上廣深之外，日益煥發商業魅力的眾多新一線城市，也正將目光轉向國際消費城市建設，成都、杭州、西安、青島等城市已經紛紛發布國際消費城市建設規劃。



成都作為世界新興城市、國家中心城市、西部消費中心和西南生活中心。近年來，與一些從生產型向消費型倉促轉型的城市不同，“消費”和“生活”早已是成都城市最鮮明的標簽。揚一益二，列備五都。從歷史的深處走來，成都適宜的自然和氣候成為“水旱從人、不知饑饉”“的生產中心，輻射西南、聯通東吳的交通方位造就了繁盛的商貿活動。而已內化為城市底蘊的消費基因，在當前把以高品質消費為重要特征的城市生活美學演繹得淋漓精致。“安逸的生活”已成為成都對外交流的標配。最新發布的2019年《城市商業魅力排行榜》上，成都緊隨北上廣深，城市商業魅力位居新一線城市之首。近日，成都在“不忘初心、牢記使命”主題教育領導小組第一次會議上明確提出，要鞏固發展城市戰略優勢，加快建設中國特色消費型城市，加快培育專業化國際化新型消費中心。



6月12日，《學習時報》頭版頭條刊發了四川省委常委、成都市委書記範銳平署名文章《加快建設中國特色消費型社會》。文章分析了消費型社會的建構邏輯、經驗教訓以及中國特色消費型社會的內涵特征與現實基礎，重點探討了如何加快建設中國特色消費型社會的制度機制和政策體系，提出應聚力構建創新驅動的消費供給模式、聚力提升共建共享的消費政策制度、聚力完善協調聯動的城鄉消費格局、聚力培育綠色健康的現代消費理念、聚力營造開放包容的消費市場環境。在思考加快中國特色消費型社會建設的同時，也從一個地方視角，提出了消費型城市發展的必要性、可行性和需要破解的問題。因而，外界輿論普遍將其視為成都建設中國特色消費型城市的頂層思考。



值得一提的是，文章強調了對加快建設中國特色消費型社會的思想引領、改革推進、創新驅動。這實際上也是成都建設中國特色消費型城市的方法論。



以新思想為引領，以新理念為邏輯，以創新為驅動，對標世界一流城市，這是近年來成都謀劃工作的“新範式”。2017年，成都提出建設全面體現新發展理念的國家中心城市，在全國率先把新發展理念作為城市工作的指導思想，貫穿城市發展各方面、各環節，已成為城市發展基線和主旋律。



2018年2月，習近平總書記視察四川時，明確表示支持成都加快建設全面體現新發展理念的城市。成都的城市發展戰略體現了對推進城市化發展模式和路徑轉變的理論創新和實踐探索。成都建設中國特色的消費型城市，更加突出發展現代服務業，促進城市產業體系提檔升級，是推進高質量發展的必由路徑，是全面體現新發展理念的必然選擇。



去年8月，成都出台《成都加快建設國際消費城市行動計劃》，提出到2020年建成西部地區國際化程度最高、消費場景最潮、消費環境最優的消費中心，初步形成國際消費市場承接地、國際消費資源集聚地、國際消費時尚創新地。再通過若干年持續努力，最終建成輻射引領絲路沿線國家的消費門戶和具有重要影響力的國際消費城市。

