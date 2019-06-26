世界經濟近期或有下行風險

中評社北京6月26日電／全球經濟在過去兩年經歷穩定增長，但貿易摩擦增加、金融壓力重現，部分主要國家已經出現經濟減速，這些跡象令全球經濟前景蒙陰，已有多家機構作出全球經濟面臨下行風險的提示。



6月20日，在穆迪-中誠信國際信用研討會會場上，穆迪信用策略與標準部副總裁李秀軍接受了《國際金融報》記者專訪。對於未來經濟發展趨勢，李秀軍表示，貿易和地緣政治問題削弱了全球增長前景，近期內有可能出現經濟下行。



全球經濟存四大隱憂



據穆迪預測，全球2019年與2020年經濟增長率將從2018年的3.2%降至2.8%。其中，2018年G20國家經濟增速在3.3%觸頂，並將於2019年放緩至2.9%。對於G20中的發達經濟體，穆迪認為，其增速將從2018年的2.3%降至2019年的1.9%，這一趨勢反映在包括美國和德國在內的主要經濟體上。G20中的新興市場狀況則更為分化：2019年總體增速將在4.6%左右，低於2018年的5%。



李秀軍表示，目前來說，僅是出現部分經濟體經濟增速下滑，但近期內，全球經濟有可能出現整體下行風險。



“尚不能將此輪經濟下行趨勢定義為經濟衰退。此輪經濟下行趨勢呈現的特點為貿易和投資增速出現比較明顯放緩。由貿易爭端導致的經濟下行，覆蓋面會比較廣，受影響的群體範圍會比較大。投資者對於金融市場以及借貸、信用市場會更加謹慎，有可能出現信用市場進一步分化，流動性面臨更大壓力。”



李秀軍認為，前兩年比較強勁的經濟增長，特別是發達國家出現的強勁增長期已經過去，且不會持續，全球經濟下行壓力主要來自於以下四個方面：



首先，貿易爭端衝擊全球多邊貿易體系，在短期內對於全球貿易的增速產生影響。貿易爭端增加了投資者的避險情緒，以及金融市場的動蕩性。



第二，中東地區地緣政治風險上升，會導致未來原油等大宗商品價格震蕩。



第三，經濟體內部自身壓力。如美國經濟表現一直比較強勁，多方數據都能支撐這一點。但是貿易爭端增加美國企業成本，同時可能會傳導到各個行業以及最終消費者。這將對美國通脹產生壓力。此外，美聯儲為支持經濟增長制定貨幣政策可能面臨更多的複雜性。而新興經濟體潛在的底部支撐有限，如果全球貿易增速下滑，很多依賴外貿的發展中經濟體也會受到影響。



第四，英國“脫歐”議程不斷往後延續，存在不確定性。



根據穆迪在去年11月發表的報告，2019年全球主權信用展望為穩定，儘管未來12至18個月有多項風險可能影響信用狀況，但在穆迪目前評級的138個主權國家或地區中，有3/4的主權信用展望為穩定，15個展望為正面。19個主權國家或地區的展望為負面，而一年之前為22個。



對於未來可能會影響整體信用評級展望的因素，李秀軍表示，主權信用評級框架裡面有多個權衡因素，包括經濟增速、制度優劣勢、財政方面的實力，以及對於突發外部事件的抵抗能力等。這些因素會對不同的主權信用產生不同的影響。“目前我們看到最大的風險，還是存在於貿易和地緣政治關係方面”。



央行政策空間有限



為了抵禦經濟下行風險，各國紛紛重啟寬鬆政策。



俄羅斯、印度、智利和澳大利亞等國已經放鬆了貨幣政策，尤其是澳大利亞，在6月4日進行了3年來的首次降息後（將基準利率下調25個基點至1.25%的創紀錄低點），6月20日準備進一步降息。



而埃及、格魯吉亞、烏克蘭、馬來西亞、菲律賓、新西蘭、阿塞拜疆、牙買加、巴拉圭、尼日利亞等國也是全球降息“俱樂部”成員。



美聯儲也已釋放降息信號，市場猜測，降息就在7月份。與此同時，歐洲央行官員也表示，降息是該地區提振通脹的首選工具。

