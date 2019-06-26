穩增長要合理地穩投資

中評社北京6月26日電／今年以來，中國經濟運行實現了平穩開局，但一些經濟指標自4月份以來有所波動。國家統計局數據顯示，5月份中國製造業採購經理指數(PMI)為49.4%，比上月回落0.7個百分點，經濟下行壓力仍然較大。



經濟日報發表中國財政科學研究院研究員於長革文章表示，當前，消費、投資與出口依然是經濟增長的主要動力。在出口方面，外需存在明顯不確定性。4月份進出口總額同比增長6.5%，5月份則為2.9%，均低於2018年9.7%的外貿增速。在消費方面，目前仍有一定的擴張潛力，但已進入平穩增長通道。今年前5個月，社會消費品零售總額同比增長8.1%，4月份同比增長7.2%，5月份同比增長8.6%，都低於2018年9.0%的社會消費品零售總額增速。鑒於此，下一階段穩增長要合理地穩投資，按照“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”的方向，適度加大引導投資力度。



目前，中國仍處於城鎮化發展中期，城鎮化發展特別是城鎮化質量進一步提高，都需要適度的投資。同時，轉方式、調結構、惠民生，都需要一定的投資。從近期來看，中國投資增速在低位徘徊。2018年，全社會固定資產投資645675億元，比上年增長5.9%。今年1月份至5月份，全國固定資產投資(不含農戶)217555億元，同比增長5.6%，增速比1月份至4月份回落0.5個百分點，比1月份至3月份回落0.7個百分點。其中，民間投資130823億元，增長5.3%，增速比1月份至4月份回落0.2個百分點，比1月份至3月份回落1.1個百分點。投資增速過低，既不利於城鎮化和基礎設施建設，也不利於穩增長。因此，穩投資應該得到應有的重視，政府應適度引導參與投資，特別是合理加大民生領域、基礎設施領域的投資，但絕不能走過分依靠投資拉動經濟增長以及通過房地產拉動經濟的老路。



文章提出，在穩增長和防風險雙目標取向下，如何明確穩投資的資金來源？出路在於制度創新：堅決“堵牢後門”，防風險；適度“開大前門”，穩投資。



一是堅決“堵牢後門”，嚴格防範地方政府債務風險。在穩增長和大規模城鎮化建設下，巨額投資需求容易使地方融資平台繼續成為違法違規舉債高發的載體，不少違規通道業務、代理業務均來源於此，政府隱性債務大多隱身於這些平台之中，仍是地方政府債務的主要風險點。因此，下一階段防範地方政府債務風險，首要任務就是加快推進地方政府融資平台轉型，使其“去政府融資功能化”，成為獨立市場主體。



二是在防風險前提下認真落實好適度“開大前門”政策。一方面，要進一步增加財政支出規模，集中力量重點支持打贏“三大攻堅戰”；加大基礎設施投資力度，為企業和社會發展創造良好的外部條件；增加對教育、醫療、文化、衛生等社會事業發展的財政投入；加大對“三農”的財政投入，促進城鄉基本公共服務一體化；另一方面，要加快構建合理的地方融資渠道，進一步豐富地方政府融資來源，新增債券發行要繼續提速，以滿足基礎設施投資建設的需要，緩解地方政府集中償債壓力；較大幅度提高地方專項債務限額，維持地方政府投資支出的穩健性，為重點項目建設提供資金支撐。為進一步放大政府投資對社會資本的帶動作用，可以考慮適度降低重點建設項目的資本金比例，充分發揮政府投資“四兩撥千斤”的杠杆效應。此外，應理順中央和地方的財政關係，提高地方政府履行職責的財政保障能力。





