大華網路報：民進黨執政三年　台灣撕裂嚴重

蔡英文 中評社香港6月26日電／自從民進黨2016年5月20日執政迄今已經3年多，這期間蔡政府推動了一系列的改革措施，然而尚未見到成效，卻已經造成兩岸和平、朝野關係、內部社會的嚴重撕裂，對於台灣未來發展與人民福祉投下非常不利的變數。



大華網路報今天專欄說，首先，就兩岸關係撕裂而言，自民進黨執政以來，由於不承認“九二共識”，被中國大陸認為是破壞兩岸政治協商的互信基礎，造成兩岸關係走向緊張衝突局面。包括，海基、海協兩會制度化協商管道、兩岸事務首長會議、以及兩岸熱線都已經中斷，許多攸關台灣企業與人民福祉之事都無法透過雙方協商來處理。



特別是這三年大陸觀光客來台人數劇降，衝擊台灣觀光相關產業的生存發展，舉凡旅行社、航空業、觀光景點、遊覽車、觀光飯店、餐飲業者、觀光夜市、免稅商店、伴手禮、紀念品業等業者多次上街頭陳情抗議，要求政府儘速改善兩岸關係，讓台灣的觀光業者能商機再現。



而在軍事方面，這3年大陸軍機頻繁繞行台灣周邊領空，大陸航空母艦“遼寧號”也經常自台灣東邊海域通過，造成台海軍事緊張局面。而在外交場域方面，巴拿馬、聖多美普林西比、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多等“友邦”與台斷交，並與中國大陸建交，最近又傳出所羅門群島考慮與台灣斷交，“烽火外交”再起。兩岸關係若持續撕裂，受害的將是廣大台灣人民。



其次，就朝野關係撕裂而言，民進黨政府甫上台就在“立法院”通過“不當黨產處理條例”，並設置不當黨產處理委員會來執行，一項條例可以追溯到過去70年前發生的事，並且針對特定的政黨，預設“不當”的有罪推定，的確是一項違反法律原則、非常“不當”的做法。