習近平見受彰公務員個人和集體代表

6月25日，黨和國家領導人習近平、李克強、王滬寧等在北京人民大會堂會見第九屆全國“人民滿意的公務員”和“人民滿意的公務員集體”受表彰代表。（圖片來源：新華網） 中評社北京6月26日電／第九屆全國“人民滿意的公務員”和“人民滿意的公務員集體”表彰大會25日在京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在人民大會堂親切會見受表彰代表，向他們表示熱烈祝賀，勉勵他們不忘初心、牢記使命，在本職崗位上作出更加優異的成績。



中共中央政治局常委、國務院總理李克強，中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧參加會見。



下午4時30分，習近平等來到人民大會堂北大廳，全場響起熱烈掌聲。習近平等同代表們親切握手，不時交談，並同大家合影留念。



中共中央政治局委員、中央組織部部長陳希參加會見並在表彰大會上講話。他說，公務員是幹部隊伍的重要組成部分，是社會主義事業的中堅力量。廣大公務員要向受表彰的先進個人和集體學習，自覺做習近平新時代中國特色社會主義思想的堅定信仰者、忠實實踐者，不忘初心、牢記使命，擔當作為、真抓實幹，以無愧於時代、無愧於人民、無愧於歷史的業績，為“人民滿意”這份崇高而神聖的榮譽增光添彩。



第九屆全國“人民滿意的公務員”和“人民滿意的公務員集體”評選表彰活動是由中央組織部、中央宣傳部組織的。大會表彰了192名“人民滿意的公務員”和98個“人民滿意的公務員集體”。上海市浦東新區市場監管局三級高級主辦徐敏、山東省濟南市公安局特警支隊作訓處副調研員張保國、海南省婦聯駐保亭縣加茂鎮共村第一書記隋耀達、中國駐阿富汗伊斯蘭共和國大使劉勁鬆等4名獲獎代表分別在會上作了發言。



丁薛祥、黃坤明參加會見。



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