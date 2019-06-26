李克強：把“放管服”改革進一步推向深入

圖片來源：新華社 中評社北京6月26日電／6月25日，國務院召開全國深化“放管服”改革優化營商環境電視電話會議。中共中央政治局常委、國務院總理李克強發表重要講話。



中共中央政治局常委、國務院副總理韓正主持會議。國務院副總理胡春華、劉鶴，國務委員王勇、肖捷、趙克志出席會議。



李克強說，簡政放權、放管結合、優化服務是處理好政府與市場關係的重大改革之舉，對近幾年擴大就業、壯大新動能、經濟穩中向好起到了重要支撐作用。當前國際環境深刻變化，要辦好自己的事、有效應對風險挑戰，必須以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨中央、國務院決策部署，堅定不移推進改革開放，把“放管服”改革、優化營商環境作為促進“六穩”的重要舉措，更大激發市場主體活力、增強競爭力、釋放國內市場巨大潛力，頂住下行壓力，保持經濟平穩運行，促進高質量發展。



李克強指出，深化“放管服”改革、優化營商環境，要堅持市場化法治化國際化原則。市場化就要破除不合理體制機制障礙，更大激發市場活力和社會創造力。法治化就要做到規則公開透明、監管公平公正、依法保護各類所有制企業合法權益。國際化就要持續擴大開放，加強與國際通行經貿規則對接，促進提高國際競爭力。政府管理和服務要行“簡約”之道，程序、要件等都要删繁就簡、便民利企。一是推動簡政放權向縱深發展。大力縮減市場准入負面清單。今年要把工業生產許可證種類再壓減一半以上，中央層面再取消下放50項以上行政許可。整治各類變相審批。深化“證照分離”改革，企業註冊開辦時間減到5個工作日以內。抓好工程建設審批制度改革。協同推進“放管服”改革和更大規模減稅降費，形成優化營商環境合力。二是健全制度化監管規則，規範行政執法，對所有市場主體一視同仁，促進公平競爭、優勝劣汰。推進“雙隨機、一公開”監管和信用監管、重點監管等結合，推行“互聯網＋監管”，健全與新興產業相適應的包容審慎監管方式，對疫苗、藥品、特種設備、危險化學品等實行全覆蓋嚴監管。推進社會信用體系建設和承諾制。三是優化政府服務。打造全國政務服務“一張網”，在更大範圍內實現“一網通辦”、異地可辦。水、氣、暖等公用事業要大力推行APP（應用程序）辦事、移動支付等。大幅壓減辦電時間。著眼民生需要，發揮社區和社會力量作用，推進老舊小區改造，發展家政、養老、托幼和“互聯網＋教育、醫療”等服務，提高居民生活質量，拓展內需市場。同時，抓緊研究制定優化營商環境的法規規則。



李克強強調，各地區各部門要以“不忘初心、牢記使命”主題教育為動力，勇於擔當、探索創新，加強政策協同，推動“放管服”改革和優化營商環境取得更大成效，完成全年經濟社會發展主要目標任務。



國務院辦公廳負責人和江蘇省、貴州省政府主要負責人在會上發言。



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