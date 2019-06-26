富權：變調的國民黨“總統”初選國政發表會

中評社香港6月26日電／中國國民黨“二零二零”初選國政電視發表會，首場於昨晚在高雄國際會議中心六樓國際會議廳舉行，由TVBS現場實況轉播，並於國民黨官方臉書同步直播。接下來第二場及第三場分別於六月二十九日在台中、七月三日在台北舉行。每場各有四大議題，高雄場為“憲政”、“外交”、兩岸及“國安”，台中場則是青年、社會、文化及教育，台北場為經濟、財政、環境、能源。隨後，國民黨中央將在七月八日至十四日進行“總統”初選民調，七月十五日公布結果，七月十七日提報中常會，並由七月二十八日的“全代會”正式通過提名。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說， 昨晚的首場電視政見會分為二個階段，第一階段的發言順序為：周錫瑋、韓國瑜、張亞中、郭台銘、朱立倫，每位參選人發言十二分鐘，共計六十分鐘；第二階段由主持人進行二個提問，主持人分次於現場抽題及說明，每次時間二分鐘，每位參選人回答三分鐘，共計三十四分鐘，回答順序：第一題為朱立倫、郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋，第二題為郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋、朱立倫。



國民黨將首場也應當是該黨最核心議題並最具有優勢的“憲政”、“外交”、兩岸及“國安”議題的國政發表會舉行地點安排在高雄市舉行，有“做球給韓國瑜”之意，當然也是黨中央對韓國瑜“五點聲明”批評中央偏袒郭台銘的善意回應。但對選擇進行現場直播的電視台，排除了被視為“超級韓粉”並“黑鍋（郭）”的旺中集團旗下的“中天”電視台，又作出了適當的平衡。



國民黨的電視政見會，也像民進黨一樣，只是參選人發表政見，而沒有安排各參選人之間的辯論以至是互詰，因而只是各說各話，沒有辯論，難以擦出火花。無法覷見各位參選人的政治智慧及臨場反應能力。實際上，參選人都是持著七幕僚預先寫好的“貓紙”出場，因而未有用完十二分鐘的郭台銘，就被朱立倫嗆笑讓幕僚寫得長一些，而朱立倫也自嘲好像是在發表演講。甚至連民進黨所具有的由媒體人現場提問的環節都沒有安排。因此，這個國政發表會，只不過是過下形式而已。