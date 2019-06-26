習近平同烏幹達總統穆塞韋尼舉行會談

6月25日，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行工作訪問的烏幹達總統穆塞韋尼舉行會談 中評社北京6月26日電／國家主席習近平25日在人民大會堂同來華進行工作訪問的烏幹達總統穆塞韋尼舉行會談。兩國元首一致同意，將中烏關係提升為全面合作夥伴關係。



習近平讚賞穆塞韋尼作為非洲資深政治家為推動中烏關係和中非關係發展作出的重要貢獻。習近平指出，當前，中烏關係正處於歷史最好時期。兩國政治互信不斷增強，務實合作成果豐碩，在國際和地區事務中保持密切協作。中方願同烏方一道努力，以共建“一帶一路”和落實中非合作論壇北京峰會成果為契機，推動兩國關係不斷發展，更好造福兩國人民。



習近平強調，中烏要繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互支持。中方堅定支持烏方探索有烏幹達特色的發展道路，願同烏方加強治國理政經驗交流，就北京峰會“八大行動”深入對接，加強基礎設施建設、貿易、能源、農業、疫情防控、人力資源、工業園區、旅遊等領域合作，鼓勵中國企業按照市場化原則參與對烏投資，推動論壇峰會成果更快、更好在烏幹達落地。中方讚賞烏方在維護地區和平穩定中發揮的積極作用，支持烏方維護本國安全的努力。中烏要共同旗幟鮮明地反對保護主義、單邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和國際秩序，致力於構建新型國際關係和人類命運共同體。



穆塞韋尼表示，中國和非洲是長期友好的朋友。在非洲民族解放和國家建設中，中國給予了寶貴幫助。烏幹達欽佩中國改革開放以來取得的巨大發展成就，願學習中國共產黨的治國理政經驗。烏方希望以建立烏中全面合作夥伴關係為契機，深化雙方在廣泛領域的合作。單邊主義非常危險，烏中要加強在聯合國等多邊事務中的溝通協調。



會談後，兩國元首共同見證了雙邊合作文件的簽署。



楊潔篪、王毅、何立峰等參加。



來源：新華網