約翰遜提精簡現有“脫歐”協議

中評社北京6月26日電／英國執政黨保守黨黨首暨下任首相熱門人選鮑里斯·約翰遜在24日播出的專訪中承認，英國若想10月底如期退出歐洲聯盟，需要歐盟方面善意配合。



他提議精簡現有“脫歐”協議，保留歐盟僑民權益和“分手費”內容，去掉確保愛爾蘭與英國北愛爾蘭地區不設“硬邊界”的“備份安排”，同時把北愛邊界問題留到“脫歐”後新設置的“執行期”解決。



約翰遜重申，如果歐盟不予配合，英國不得不選擇“無協議脫歐”。



【拆分協議】



約翰遜接受英國廣播公司政治新聞編輯勞拉·庫恩斯伯格的獨家專訪24日播出。依據採訪文字記錄，他提議拆分首相特雷莎·梅與歐盟達成的“脫歐”協議，“拿掉已死的部分”，“選取能用的部分”並予以落實。



在他看來，首先應保留協議中的歐盟僑民權益部分；協議規定的大約390億英鎊“分手費”金額可觀，英國就“何時和如何”支付應盡力模糊。



至於如何避免“脫歐”後愛爾蘭與英國北愛地區間恢復“硬邊界”、即重新設置實體海關和邊防檢查設施，他認為英歐應同意把問題留到10月31日以後啟動的“執行期”解決。



按照他的想法，歐盟應給予英國一段時間作為“執行期”。這段“執行期”與現有“脫歐”協議規定的“過渡期”不同，“執行期”內英歐關係維持現狀，以便雙方找出解決“硬邊界”問題的技術方案並就“脫歐”後雙方關係達成協議。



他承認，解決“硬邊界”難題無法一蹴而就，沒有現成方案；但他確信，憑借“豐富經驗”和“積極能量”一定能找到答案。



【希冀合作】



約翰遜說，他“一刻都不相信”英國會“無協議脫歐”，也不願意看到“無協議脫歐”。他相信英國與歐盟仍有可能及時達成新“脫歐”協議，主要原因是英吉利海峽兩岸的政治生態已顯著變化。



在歐盟方面，帶有明顯民粹傾向的英國脫離歐盟黨有29人新當選歐洲議會議員，他們“特別”不受歡迎；歐盟“渴望”英國支付高額“分手費”；歐盟同樣不希望恢復“硬邊界”，也不希望“無協議脫歐”傷及自身。



約翰遜指出，現有“脫歐”協議中的“備份安排”大部分由英方談判團隊設計，因而有可能予以改進或取消。



如果歐盟不願合作，他認為，需要以不惜如期“無協議脫歐”方式顯示英方的嚴肅程度。他說，英方需要破除長期籠罩自身的“失敗主義和消極”陰雲，“自信、嚴肅”地籌備“無協議脫歐”，即“脫歐”後與歐盟經貿關係退至世界貿易組織框架內。



他說，“脫歐”並非全由英國掌控，需要歐盟顯現“互助與合作”。“我們會與朋友和夥伴一同確保（‘脫歐’）結果明顯符合英吉利海峽兩岸民眾、工商業和社區團體的利益。”



他聲稱自信有能力讓英國議會不阻止“無協議脫歐”，主要原因是英國國內政治生態已經隨著保守黨和最大反對黨工黨所獲民意支持率下滑而改變。為渡過生存危機，議員們會選擇支持他。



【質疑難消】



因21日凌晨與女友凱麗·西蒙茲爭吵驚動警察，約翰遜連日來占據英國媒體報道頭條，支持率因而有所下滑。他在接受庫恩斯伯格採訪時沒有正面回答當時發生了什麼，只說不應讓公眾關注他的私人生活。



就保守黨黨首決選對手傑裡米·亨特指認他再次躲掉一場直播辯論是“懦夫”行為，約翰遜沒有正面回應，只承諾當選首相後將領導一個“中間偏右”政府。



他闡釋的“脫歐”計劃遭遇質疑。路透社報道，一些貿易專家懷疑北愛邊界問題至少在短期內難以用技術手段解決。愛爾蘭外長西蒙·科文尼上周說，保守黨競選人提出的所有“硬邊界”解決方案“不靠譜”。



英國廣播公司政治新聞編輯庫恩斯伯格認為，約翰遜的計劃充斥“如果和但是”，推定歐盟會在“極端緊迫的日程內”同意支持他。但他“真正有爭議的賭局”是堅稱能在10月底以前與歐盟談成新協議。



來源：新華網