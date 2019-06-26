黃兆芬：冀澳媒動員台商台胞融入大灣區

中評社香港6月26日電／廣東省台辦副主任黃兆芬昨日接見“2019澳門媒體涉台報道負責人廣東參訪團”致辭時指出，廣東改革開放四十周年取得的發展成就，台商台胞是見證者、參與者、貢獻者和受益者，希望澳門媒體透過考察活動，動員更多台商台胞支持、融入大灣區，共享大灣區的發展機遇。



黃兆芬提到，今年2月18日，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式公布。建設粵港澳大灣區，是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略，是全面深化改革擴大開放的重大舉措，是豐富“一國兩制”實踐的全新探索。當前，粵澳兩地政府共同制定的《粵澳合作框架協議》成為年度重點工作，全省各級按照“1＋1＋9”工作部署，穩步推動重大基礎設施建設，加強社會民生領域合作，加大力度推進與珠海橫琴、中山翠亨、廣州南沙和江門大廣海灣等重點平台的合作項目，為青年創新創業提供更多機會和更大空間。



黃兆芬表示，目前廣東省台辦正按省委省政府部署，全面貫徹落實習近平總書記對台工作重要論述和全省對台工作總體部署，加快推進廣東省對台工作進程。



黃兆芬說，改革開放以來，粵台兩地交流合作日益密切。從上世紀80年代初第一家台資企業落戶廣東開始，廣大台商台胞紛紛前來投資興業，目前廣東累計有台資企業28000多家，實際利用台資670多億美元，均居全國前列。可以說，廣東改革開放40周年取得的發展成就，台商台胞是見證者也是參與者，是貢獻者也是受益者。



黃兆芬談到，為了向廣大台灣同胞展示粵港澳大灣區這種雙向受益的大舞台，前不久，廣東省台辦舉辦了“台商一起來，融入大灣區”主題活動，為台商台胞了解大灣區、參與大灣區建設提供重要機遇和有力支撐，兩岸300多名各級領導和嘉賓出席了活動，在澳門的不少台商朋友也參與了此次活動。



黃兆芬亦強調，今年是新中國成立70周年，也是《告台灣同胞書》發表40周年，還是澳門回歸祖國20周年。在這一特殊時間節點，在大灣區建設如火如荼推進之際，“2019澳門媒體涉台報道負責人廣東參訪團”的到來可謂正當其時，希望大家更加關注廣東、更多關注大灣區、積極宣傳大灣區、大力推介大灣區，動員更多台商台胞支持大灣區、融入大灣區，共享大灣區的巨大發展機遇和豐碩發展成果。