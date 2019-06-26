英美俄法36部作品將匯聚戲劇放映

中評社北京6月26日電／戲劇放映2019年下半季片單25日公布。《雷曼兄弟三部曲》《國王與我》《安娜·卡列尼娜》《睡美人》等36部話劇、音樂劇、歌劇、舞劇高清紀錄片將在國內放映。



中國的戲劇放映源於2015年。在中英文化交流年之際，中國國家話劇院將英國國家劇院的戲劇高清紀錄片引入中國，此後逐步擴展至英國多家劇院作品以及美俄法等國戲劇作品。該項目已在北京、上海、廣州、台北、香港等29個城市的83個場館，累計放映113部、4200餘場，觀眾約40萬人次。



項目負責人李琮洲25日在京介紹，今年下半季放映的新劇目包括：英國國家劇院的話劇《瘋王喬治三世》《雷曼兄弟三部曲》《彗星美人》《我的兒子們》《哈利路亞》、皇家莎士比亞劇團的話劇《溫莎的風流娘兒們》《馴悍記》、莎士比亞環球劇院的話劇《亨利五世》、英國皇家歌劇院的歌劇《黑桃皇后》《浮士德》《命運之力》、美國紐約林肯中心的音樂劇《國王與我》、莫斯科輕歌劇院的音樂劇《安娜·卡列尼娜》、法蘭西喜劇院的話劇《恨世者》、英國皇家芭蕾舞團的舞劇《羅密歐與朱麗葉》、莫斯科大劇院芭蕾舞團的舞劇《睡美人》等。



此外，本尼迪克特·康伯巴奇主演的《哈姆雷特》、伊恩·麥克萊恩主演的《李爾王》、大衛·田納特主演的《理查二世》，理查德·阿米蒂奇主演的《薩勒姆的女巫》等舊作也將持續放映。



來源：新華網