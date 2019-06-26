澳門中聯辦組織媒體團訪大灣區

澳門媒體團採訪橫琴粵澳中醫藥產業園 中評社香港6月26日電／中央駐澳聯絡辦台務部組辦的“二0一九澳門媒體大灣區採訪團”二十四日訪問橫琴粵澳中醫藥園、中山“深中通道”，展開為期五天的珠、中、穗、莞、深五市採訪活動。



中央駐澳聯絡辦台務部副部長羅英春帶領的“二0一九澳門媒體大灣區採訪團”一行十多人，取道珠海進入廣東展開五天訪問行程，首站行程是採訪珠海橫琴新區的粵澳合作中醫藥產業園、橫琴青年創業穀，以及拜訪珠海市台港澳辦；午後赴中山參觀“深中通道”展示廳及採訪建設進展情況，當晚赴廣州。



據了解，粵澳合作中醫藥科技產業園占地五十萬平方米，定位為充份利用澳門的國際窗口作用，以功能平台帶動中醫藥產業發展。橫琴澳門青年創業穀已累計孵化了三百二十個項目，其中澳門項目一百一十七個。該創業穀並已成為招商引資、招才引智、產業培育的重要平台。



據工程項目副總工陳越介紹，“深中通道”是連接深圳、中山兩市的跨珠江通道，全長二十四公裡，二0一六年底動工，預計二0二四年建成通車。深中通道東起廣深沿江高速和機荷高速交叉的立交區，向西跨越珠江口至中山市馬鞍島登陸，探用“東隧、人工島、西橋”為主的方式銜接互通，“東隧”是六、八公裡的沉管隧道，“西橋”包括一千六百六十六米仱汀洋大橋、五百八十米中山大橋，“人工島”有東、西人工島，建成後會大大減輕虎門大橋的交通壓力，還可縮短珠海口兩岸原經虎門大橋通行一的交通時間約一個半小時。總造價約四百四十七億人民幣的深中信道，純屬公路系統，不能通行高鐵。



深中通道使用目前全國最先進的技術、設備組成的梁場興建，中國中鐵大橋局深中信道項目工程部部長陳劍波稱，先進技術是由現場施工改成工場化作業，完成制件後以“拼積木”形式組裝，減省人力。



按安排，採訪團六月二十五日上午採訪天河中央商務區、參訪廣州日報集團，午後參觀石頭記礦物園、是晚拜會廣東省台辦；二十六日上午採訪廣州高新區、小馬智行、雲從科技等當地企業，午後赴東莞採訪東莞台商子弟學校及東莞台商大廈，是晚拜會東莞市台辦；二十七日上午赴深圳參訪深圳大運軟件小鎮，午後採訪大疆、威盛電子、柔宇科技等企業，是晚拜會深圳市台辦；二十八日上午採訪深圳市台協及台資企業，下午返回澳門。

