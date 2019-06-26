《少年派》六六用“小”視角記錄成人掙扎

閆妮在《少年派》劇裡飾演“虎媽”。 中評社北京6月26日電／與上一部小說出版相隔四年，六六的新作《少年派》出版上市，故事以高考生的學校與家庭生活為主題。六六曾透露，當年寫作《少年派》時，朋友張嘉譯問她“這部作品你想表達什麼？”她回答：“一個完整的人生。”六六認為：我們這一生，在有了孩子以後，是重新與自己的童年、少年、青年、中年相處。在日前接受媒體採訪時，六六表示，作為家長也應該持續學習，把注意力放在自己進步上，而不是放在孩子進步上。



根據該書改編成的同名電視劇《少年派》正在播出。



1 家長逼著孩子進步，首先要看自己有沒有進步



《少年派》圍繞四個高中生家庭展開故事，並以其中一個三口之家林大為、王勝男、林妙妙為故事主視角。故事從林妙妙考進重點高中開始，以為離開爸媽看管、住校就自由的林妙妙，沒想到因為學習問題，令母女間產生不少矛盾。她入校的第一天，就被媽媽叮囑道，“高考倒計時從現在開始……”故事也引發了眾多家長的共鳴，六六稱：“我好多朋友這兩天微信我，說我在她家架攝像機了。”



談及書中的人物，六六坦言，書中的原型是很多高中的孩子，自己的兒子也是其中的一部分，兒子很活潑，懂的樂器特別多，但都不精，長號、打擊樂、長笛、葫蘆絲、鋼琴、小提琴，都能成曲，雖然一聽就知道不是專業級別的，但是他喜歡。儘管《少年派》中的孩子都因為高考而面臨巨大的壓力，在接受採訪時六六表示，生活中她兒子並沒有什麼學業壓力，“因為他知道無論考哪個大學，他媽都覺得挺好的。我不就是安徽大學委培生嗎，我兒子只要考得比安徽大學委培生強一點兒，那就說明他比我進步了。”



六六的兒子在學校學習屬於中等，這對她而言已經是非常滿意的。《少年派》中的林妙妙學習成績也一般，六六相信成績不好的孩子在這個社會上是大多數，成績特別優秀、學什麼都是第一名的一定是少數，這也符合社會的構成。“我也就是個普通人，至少目前為止兒子也不差，那還怎樣。”



在六六看來，家長逼著孩子進步，首先要看看自己有沒有進步，自己在這個社會上處於什麼樣的階層，“你每天還在被老板訓，每天工作還完成不了，每一天都覺得活得很累，然後要求你的孩子過得比你好。你還沒解決自己的問題，怎麼帶領孩子進步？”



