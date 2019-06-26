將修例與G20峰會掛鈎是引外力亂港又一鐵證

港區全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝（中評社 資料圖） 中評社香港6月26日電／G20峰會是為各國就經貿政治等範疇共商合作提供平台，今次峰會是在單邊主義抬頭的大背景下召開，國際社會期待積極尋求化解之道，這是今次峰會的焦點。香港事務是中國內政，不容許外國插手，香港修例與G20峰會性質更是毫不相幹。反對派企圖借G20峰會將修例問題國際化，借外力介入香港事務，其險惡用心必須予以揭露和譴責！特區政府已經宣佈停止修例，社會各界應攜手讓香港重新出發，支持特區政府依法施政，修補撕裂，聚焦經濟民生，確保本港營商環境及整體社會穩定。



二十國集團（G20）峰會本周五及周六在日本大阪舉行。民陣今晚將舉行集會，聲稱要在G20峰會前向國際社會表達對《逃犯條例》修訂的不滿。另有網上反修例群組呼籲示威者今日到G20國家的領事館請願，聲稱要透過國際壓力迫使特區政府回應。對於外界關注G20會否觸及香港問題，中國外交部部長助理張軍明確表示，G20不會討論香港問題，中方亦不允許G20討論香港問題。他強調不允許任何國家干涉中國內政。



圖借G20搞事用心險惡



於1999年12月在德國柏林成立的G20峰會是一個國際經濟合作論壇，參與國包括美國、英國、日本等七國集團，中國、俄羅斯、印度等金磚五國，共20個國家，其GDP總量約佔全球GDP的85%，貿易佔全球貿易總額的80%以上，人口約佔全球人口的三分之二，至今已成為全球經濟合作的主要論壇，為參與國提供平台就經貿政治等範疇共商合作。當前全球經濟處於複雜嚴峻的形勢，今次峰會是在單邊主義、保護主義抬頭的大背景下召開，外界期待參與國積極尋求化解之道，這是今次峰會的焦點所在。



必須指出的是，香港是中國的特別行政區，香港事務屬中國事務，中國不容許任何國家和任何人在任何場合、用任何形式干涉中國內政。特區政府修訂《逃犯條例》，只為堵塞香港不能移交逃犯的法律漏洞，屬於香港內部事務的法律事項。G20峰會討論的是國與國之間的雙邊或多邊關係，根本不是討論香港問題的場合。香港問題不容許外國討論，香港修例與G20峰會性質更是毫不相幹。目前，特區政府已宣佈停止修例工作，反對派繼續借題發揮，企圖借G20峰會將修例問題國際化，公然要求外力干預香港事務。



各界攜手讓香港重新出發



圍繞整個修例過程，反對派的抹黑行動不僅從未停止，要求外力干預更是變本加厲。今年3月起，陳方安生與反對派議員赴美，在國際層面就修例事宜唱衰香港特區人權法治“倒退”；李柱銘、李卓人等人隨後又組團赴美加，與美加反華政客聯手就反修例向特區政府施壓。美、英、歐盟、加拿大、澳洲等西方國家近月便先後透過聲明接力式干涉香港事務近70次，單是美國從官方機構到非政府組織的各種聲明干涉已達40多次，美國部分國會議員早前更進一步提出《香港人權和民主法案》，企圖干預香港政制。有調查更指美國為配合動員反修例行動，利用資金援助和電腦軟件以“人權”煽惑公眾參與近來連串的反修例遊行、暴動、佔領、包圍警總、罷工罷課等行動，企圖癱瘓香港社會正常運作。反對派今次企圖利用G20峰會，配合美國打“香港牌”遏制中國的戰略，是赤裸裸損害國家安全和香港利益的行為。



不能不看到的是，近日因反修例引發的圍堵和暴力衝擊，對香港經濟民生影響逐漸浮現。部分旅客擔心香港情況，酒店入住率已按年跌5%，房價也跌約5%，酒店收入總計減少約10%。搞事分子堵塞稅務大樓，部分公共服務被迫停止，惹起市民憤怒。香港泛政治化衝擊已嚴重影響社會穩定和經濟發展。特區政府已經宣佈停止修例，社會主流民意期望香港社會重回發展正軌。社會各界應攜手讓香港重新出發，支持特區政府依法施政，修補撕裂，聚焦經濟民生，確保本港營商環境及整體社會穩定。



（來源：文匯報，作者姚志勝系港區全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會會長）