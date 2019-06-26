重慶市監委聘請28名特約監察員

（圖片來源：網絡） 中評社北京6月26日電／近日，重慶市監委第一屆特約監察員聘請會議召開，市委常委、市紀委書記、市監委主任穆紅玉為28名特約監察員頒發聘書。她寄語全體特約監察員，深刻認識深化國家監察體制改革的重要意義，以強烈的責任感擔負起光榮使命，著重發揮對紀檢監察機關及其工作人員的監督作用，講真話、進諍言，當好“監督員”“參謀員”“聯絡員”“引導員”。



會議宣讀了《重慶市監察委員會關於聘請第一屆特約監察員的決定》，丁世錄、衛中華、馬善祥、王宗立、白勇、劉家奇、蘇梁渠、李綱、李怡濱、楊家學、吳敬德、何鎮初、張健、鄭天、鄭武生、趙勇、段虹、凌健、黃偉、黃源彪、梅忠智、龔愛華、傅蓉國、童江波、廖雪林、譚曉斌、熊曉莉、魏曉濤等28人被聘為市監委第一屆特約監察員，聘期至2023年1月。



按照監察法相關規定，監察機關應當接受民主監督、社會監督、輿論監督，監察人員必須自覺接受監督。建立特約監察員制度，是引入外部監督的重要舉措，是對“監督者更要接受監督”的生動詮釋。特約監察員將聚焦市紀委監委中心工作，全覆蓋開展監督；同時著力發揮參謀咨詢、橋梁紐帶、輿論引導等作用，幫助紀檢監察機關更精准更有效行使監察權。紀檢監察機關將搭建工作平台、創新工作機制、加強日常服務管理，為特約監察員履職盡責創造條件。



來源：中央紀委國家監委網站