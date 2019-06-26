韓稱台灣要當塞子不當棋子　柯：什麼意思？

台北市長柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月26日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨25日晚間舉辦初選政見會，無黨籍台北市長柯文哲26日一早受訪時就被問到相關看法。對於高雄市長韓國瑜的“塞子論”，柯傻眼了好幾秒，問了好幾次“什麼意思？”、“所以？”，最後定調是太天馬行空，要想像力好才聽得懂。而韓主張的台灣不可能統一、“台獨”，柯說，現階段是比較困難啦，還有中美角力的大局勢卡住。



柯文哲26日率官員與台北市中正區里長座談，中正區總共有31位里長，到場的就有27位，可說非常捧柯文哲的場，而中國國民黨台北市議員鍾小平、郭昭巖、民進黨市議員吳沛憶、親民黨市議員徐立信等人也都出席旁聽。



韓國瑜在25日晚間的國民黨政見會上稱，“台灣若是棋子，時間一到價值沒有就被丟掉了，而泡澡必須要有水、浴缸跟塞子，水很重要、浴缸也很大，但是沒有塞子就沒辦法泡澡。”柯文哲26日在座談會前受訪時被問到相關看法，柯先是詫異地問記者，什麼意思？待記者解釋了10多秒後，柯又問，所以？他平常也是很幽默的人⋯⋯這到底是什麼意思？



柯文哲說，有時候太天馬行空，想像力要很好，不然還是聽不懂他在說什麼。媒體追問韓國瑜的兩岸政策也主張台灣不可能統一、獨立，與你的立場相似？柯坦言，現階段是比較困難啦，還是有中美角力的大局勢卡住。



至於對鴻海前董事長郭台銘稱自己是“中華民國”最強外掛”、前台北縣長周錫瑋“台灣要用“中華民國憲法”和中華文化統戰、統一、反攻大陸”的看法，柯文哲說，蛤？反攻大陸？！喔，好久沒聽到這名詞、已經好幾十年沒聽到這個名詞了，哈哈哈哈⋯⋯。



被問到國民黨前黨主席朱立倫稱要恢復“閣揆”同意權”，柯文哲認為，台灣的“憲法”改了7次，面目全非，老實講現在要改“憲法”很難，這個要“立委”四分之三同意沒有那麼簡單。