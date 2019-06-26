上海發布外賣食品包裝件標準

中評社北京6月26日電／《外賣食品包裝件》系列團體標準25日在上海市徐匯區正式發布。這是上海通過“定標準”為外賣餐食安全“最後一公里”保駕護航的一個最新探索。



近年來，外賣平台的快速發展和便捷體驗，使網絡訂餐日漸受到人們青睞。但其存在的食品安全隱患，特別是配送過程中的食品污染問題卻時有發生。為徹底堵住這一漏洞，去年上海市徐匯區市場監管局創新設計了防拆卸的一次性密封包裝“食安鎖”，通過簡單的一抽一拉一貼，一個小卡扣或是一張小貼紙就能為外賣餐食包裝封上“安全口”。



為了讓“食安鎖”更安全、更科學、更規範，推動更多的第三方平台和餐飲單位主動使用，徐匯區市場監管局指導徐匯區食品藥品安全協會編制《外賣食品包裝件 第1部分：一次性卡扣》和《外賣食品包裝件 第2部分：一次性封簽》團體標準，並委托上海市質量監督檢驗技術研究院組織專家起草。團體標準是依法成立的社會團體為滿足市場和創新需要，協調相關市場主體共同制定的標準。



標準包括範圍、分類、型號、質量要求、檢驗規則等7個部分，對卡扣、封簽兩種類型“食安鎖”的功能、分類、規格、標識、力學性能等相關指標，做了量化規定與明確要求。徐匯區食藥安辦副主任、市場監管局副局長傅榮軍表示，下一步，市場監管部門將會同食品藥品行業協會和外賣平台，推動標準落地，加大宣傳力度，開展監督抽檢，讓“食安鎖”更具生命力和普及性，真正成為外賣餐食的“安心鎖”。



來源：新華網

