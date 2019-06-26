　5G基站輻射大？多慮了！

中評社北京6月26日電／5G基站使用的無線電頻率更高，信號衰減更快，要想達到同樣的信號覆蓋效果，就需要建設更多基站。由於信號衰減更快，即使5G基站增加了，其輻射值也不一定比4G基站大



近日，有關5G基站輻射遠超4G基站甚至危害身體健康的議論引起了廣泛關注。5G基站輻射到底大不大？會不會損害人體健康？中國的5G基站輻射量和國外相比怎麼樣？帶著這些問題，經濟日報記者採訪了國家無線電監測中心檢測中心主任王俊峰。



問：5G基站輻射到底多大？比4G基站輻射大多少？



王俊峰：根據國家相關部門管理要求，電信運營商的通信基站或其他部門的大功率電磁輻射台站，在建設前須由專業的第三方技術機構進行電磁輻射環境影響評測，經過環保部門的認可後方可建站。所以，運營商建設的4G基站及5G基站，其電磁輻射水平都應符合國家相關法規和標準。



從無線電技術角度看，5G宏基站的無線電發射功率譜密度典型值約為2瓦／MHz，4G宏基站的典型值約為4瓦／MHz，可見與4G基站相比，5G基站發射功率譜密度基本相當甚至更低。另外，5G網絡所使用的無線電頻段更高，衰減更快，所以在與4G基站同等距離的情況下，5G基站的輻射值並不一定比4G基站高。



問：很多專家指出，手機由於更靠近人體，比基站的輻射更大。那麼，5G手機的輻射會對人體造成多大損害？



王俊峰：手機電磁輻射對人的影響主要包括兩個方面，一是熱效應，二是生物效應。



熱效應是人在用手機打電話時，由於手機近距離靠近人的頭部或者軀幹等部位，造成人體內的組織液吸收無線電波所輻射的能量而引起局部的、短時的溫度變化現象，這也是為什麼我們平時在長時間使用手機通話時，有時會感覺到頭的局部發熱。但是這種熱效應在手機通話結束後通過人體自身的調節很快便會消失。



世界衛生組織在很多年前已經制定了標準來規範手機輻射產生的熱效應，我國也出台了與國際標準相統一的標準來規範手機對人的輻射。目前4G手機和5G手機遵循的都是同一個標準和同樣的限值。



對於長期使用手機是否會對人體產生有害的生物效應，經過十幾年的跟蹤研究，目前國際上相關研究機構還沒有統一結論。當然，養成良好的手機使用習慣，避免長時間緊貼頭部來撥打或接聽手機，盡可能採用有線耳機來通話，拉開手機與人體的距離或用固定電話等辦法，可以有效減少手機對人的電磁輻射。



