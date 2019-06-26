韓遭爆北農年薪400萬　柯：什麼肥貓都有

台北市長柯文哲與中正區里長座談。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月26日電（記者 鄭羿菲）針對台媒爆料中國國民黨高雄市長韓國瑜擔任台北農產運銷公司總經理時，年薪實領400萬元新台幣、公費犒賞親信員工出遊，無黨籍台北市長柯文哲26日早上受訪時一改過去替韓緩頰的口氣，柯文哲意有所指表示，“有可能啊！”北市府也是慢慢管理日趨嚴格，外圍一定更鬆，什麼肥貓應該都有。



韓國瑜去年高雄市長選舉時，被捲入北農獎金案，12日台媒曾報道北檢持續追查，當時柯文哲還替韓緩頰、打北檢，並笑稱“司法公平我就不會當台北市長了。”而台媒近日又爆料台北地檢署上週前往北農調閱董監事會議記錄及員工“出國”招標帳冊，以釐清發現韓國瑜擔任北農總經理時，有年薪實領超過400萬，且親自勾選員工名單，以公費犒賞員工“出國旅遊”。



柯文哲26日率官員與台北市中正區里長座談，中正區總共有31位里長，到場的就有27位，可說非常捧柯文哲的場，而中國國民黨台北市議員鍾小平、郭昭巖、民進黨市議員吳沛憶、親民黨市議員徐立信等人也都出席旁聽。



柯文哲26日在座談會前受訪時，被問韓國瑜任北農總經理時年新400萬元新台幣時，不再保持之前替韓緩頰的立場，柯反而意有所指地表示，“有可能啊”，北市府也是過去四年慢慢管理日趨嚴格，更何況外圍一定更鬆，那什麼肥貓應該都有。



至於韓國瑜在國民黨政見會上花3分鐘的時間感謝高雄市民，是不是有安撫的味道？柯文哲則說，唉唷，不要問他，反正每個人都按照對他最有利方法去。至於未來你需要這樣安撫台北市民嗎？柯文哲說，再講吧，時到時擔當（閩南語）。



媒體追問韓國瑜也稱他的局處首長都被操到肝硬化、肝爆掉，柯文哲笑說，肝硬化通常是酒喝太多，哈哈哈哈⋯⋯。至於韓認為蔡英文長得清清秀秀，卻淨做獨裁事？柯文哲先是沈默了5秒，無奈地說，你們不要每天叫我評論別人。



但媒體仍不放棄，持續追問對於韓國瑜跟模範生合照時，一直被嗆的看法，柯文哲認為，現在變學生創意比賽啦，常常會變成流行。