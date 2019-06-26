長榮罷工第七天　傳空服員想回來也沒得飛

長榮航空罷工第七天，出現轉圜跡象，工會決定以會員民主討論的方式，共同完成具體的調整方案。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月26日電（記者 黃文杰）長榮航空公司空服員20日開始罷工今天邁入第7天，桃園市空服員職業工會代表上午受訪表示，配合重啟談判協商，今天會讓工會成員討論調整訴求，工會重申這不是屈服或軟弱，而是工會向來主張民主，反對專制，如果希望工會讓罷工結束，請說明理由，如果希望罷工持續下去，也請強烈表達訴求。



據長榮航空統計，今總航班178班，取消102班，受衝擊旅客約2萬人，運能維持四成，累積至月底將影響破千航班、20萬名以上旅客。“交通部”政務次長王國材說，由於許多外站空服員返台後加入值勤行列，29日後運能將提高到五到六成之間。



長榮今將公布7月航班取消狀況，隨著空服員陸續表達想回來服勤意願，運能可望提升，維持五到六成。不過，傳出“有組員沒旅客”、“空服想回來也沒得飛”，是即將面對的大問題。對此，華航說，的確會有這種狀況，因為罷工沒有明確結束時間，旅客多已做好簽轉，載客率明顯增加。



長榮罷工案持續延燒，而如今有望出現轉機，長榮航空表示，要工會給予具體方案才願協商，為了“具體方案”，工會上午在位於桃園南崁長榮航運大樓外的罷工現場，向會員說明立場，強調工會把大家帶來這裡（罷工），也有義務把大家帶回工作崗位，這要透過民主程序，交給會員討論及投票決議。



今天出現長榮地勤人員在胸口前繫上“挺長榮”“反罷工”標章，有氣急敗壞的旅客改口道謝。